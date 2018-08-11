طلقة بارود خاطئة تقتل فارسا بمهرجان المنصورية

هسبريس ـ و.م.ع

لقي فارس في عقده الرابع مصرعه، مساء اليوم الجمعة، بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله في المحمدية، نتيجة تعرضه لطلق ناري عن طريق الخطأ خلال عرض للفروسية التقليدية بمحرك القصبة للفروسية، نظم ضمن فعاليات الدورة 13 من مهرجان المنصورية بإقليم بن سليمان.

وعلم لدى السلطات الإقليمية ببن سليمان أن الضحية، الذي ينحدر من مدينة المحمدية، وصل إلى قسم المستعجلات يعاني من نزيف دموي حاد، نتيجة إصابته بطلق ناري على مستوى الجانب الأيسر من الجسد على مستوى القلب، كان سببا مباشرا في وفاته.

الفارس سقط أرضا مغمى عليه إثر إصابته، في حادث عرضي، بطلق بندقية يحملها زميل له، مما استدعى نقله إلى المستشفى الإقليمي بالمحمدية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحسب المصادر ذاتها فقد أمرت النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية في بن سليمان، بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد ملابسات الحادث، في حين نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله، قبل إعادة نقلها إلى مستشفى الطب الشرعي "الرحمة "بالدار البيضاء بغية تحديد أسباب الوفاة.

وعقب هذا الحادث الأليم، قررت السلطات المحلية إلغاء السهرة الفنية الكبرى الأولى التي كانت مقررة هذه الليلة، والتي كان ينتظر أن تحييها مجموعة من الفرق الفنية الشعبية، في انتظار الحسم بخصوص السهرة الثانية الخاصة بيوم غد السبت.