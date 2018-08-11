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الرئيسية | حوادث | "أبو كثير" .. مغربي يقتل عشرة أشخاص في هجوم إرهابي بالفلبين

"أبو كثير" .. مغربي يقتل عشرة أشخاص في هجوم إرهابي بالفلبين

"أبو كثير" .. مغربي يقتل عشرة أشخاص في هجوم إرهابي بالفلبين
هسبريس من الرباط
السبت 11 غشت 2018 - 23:00

كشفت مصادر إعلامية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أن مغربيا يدعى "أبو كثير" هو من نفذ الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 10 أشخاص في جنوب الفلبين.

ونشرت وكالة "أعماق" الإخبارية، التابعة لتنظيم "داعش"، صورة للشاب المغربي مرفقة بتعليق: "الأخ الاستشهادي تقبله الله المغير على تمركز للجيش الفليبيني الصليبي في باسيلان"، وفق تعبيرها.

وقام "أبو كثير" قبل أسبوع بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة في جزيرة باسيلان، جنوبي الفلبين، مستهدفا حاجزا عسكريا في قرية "بولانتينغ" بالجزيرة المذكورة، ولكن السلطات الفلبينية لم تتوصل وقتها إلى هوية منفذ الهجوم، قبل أن يعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عنه.

وأكد وزير الدفاع الفلبيني، "دلفين لورنزانا"، أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف بلاده نفذه مسلح مغربي، قبل أن يبادر بتفجير السيارة.

وذكرت وسائل إعلام فلبينية أن "سائق السيارة، لحظة اقتراب عناصر الحاجز منه للحديث معه، أبدى تصرفات غريبة ولم يكن يتحدَث باللهجة المحليّة، قبيل أن يبادر بتفجير السيارة".

وتنشط جماعة "أبو سياف"، التي أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش"، منذ عام 1991، في الجزر الواقعة بين الفلبين وماليزيا، إضافة إلى منطقتي "مينداناو" و"سولو"، جنوبي الفلبين.

وتُدرج الفلبين والولايات المتحدة تلك الجماعة على قائمة الإرهاب بسبب أنشطتها الإرهابية، وخاصة التفجيرات وعمليات الخطف التي تنفِّذها من أجل الفدية.

وحذرت تقارير دولية من تحول الفلبين إلى وجهة جديدة للجهاديين المغاربة؛ إذ كشف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، في تقرير سابق، أن 80 جهاديا على الأقل من المغرب وروسيا والسعودية واليمن انضموا إلى جماعة جهادية متمردة تابعة لـ"داعش" في الفلبين تسمى "أبو سياف".

وتشير التقارير إلى أن "الدواعش" المغاربة الذين فروا من سوريا بعد تراجع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، هربوا إلى منطقة الساحل وبعض المناطق في آسيا، منها الفلبين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Lalla leila السبت 11 غشت 2018 - 23:11
وما زالت أيادي الغدر والإرهاب العابثة تعيث فسادا من قتل وتدمير والتي لا تراعي حُرمة الدماء ولا حُرمة النفس البشرية في هذا الشهر الفضيل وسائر شهور العام. ماذا نريد أكثر مما حدث لكي نقتنع، شعوباً ومجتمعات وحكومات، أن هناك خطراً حقيقياً بات يهدد ويستهدف حياة الأبرياء ويدمر البنى التحتية للدول، ويزعزع الأمن والاستقرار بل وأساس الوجود.

إن الإرهاب لا دين له ولا وطن له ولا حضارة ولا يصح نسبة أي عمل إرهابي للإسلام، وترفضها الأديان وحتى الإنسانية. فتحاول الجماعات الضالة صبغ الإرهاب والتطرف بصبغة إسلامية وهو تعدٍّ سافر وصريح على الشريعة الإسلامية ظلماً وعدواناً باسم الإسلام؛ فالإسلام منهم براء. وهو فعل جماعات وأحزاب لا تمثل المذاهب والأديان..
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-1
2 - مغربي غاضب السبت 11 غشت 2018 - 23:16
الفلبين لا تطلب الفيزا من المغاربة.! ماذا سيفعلون الآن برأيكم.؟ أكيد سيطلبون فيزا وسيكون أي مغربي تحت المراقبة الشديدة . لقد أوصل هؤلاء سمعتنا كإرهابيين إلى أقصى الكرة الأرضية. لا أفهم لماذا يذهبون لأقاصي الأرض ويفجروا عباد الله الذين يعتبرونهم كفار. هدي سبتة أقرب ليكم يا منافقين.
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-1
3 - chergui السبت 11 غشت 2018 - 23:18
يلوثون صورتنا في أقطار العالم، هذا الأرهاب المقيت الذي لا دين له... لا رحمة عليه هذا الارهابي
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