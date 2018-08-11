شكاية توقع بمتزوجة وخليلها في قبضة الدرك

هسبريس من وزان

أوقفت الضابطة القضائية لدرك المجاعرة، نواحي مدينة وزان، شخصين على خلفية اتهامهما بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، بناء على شكاية تقدم بها الزوج لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان معززة بقرص مدمج يحوي فيديوهات وتسجيلات.

وفق مصادر هسبريس، فإن الأمر يتعلق بعشرينية، أم لثلاثة أطفال، تنحدر من دوار تزروت التابع لجماعة المجاعرة، وخليلها، ثلاثيني، صاحب محل لبيع لوازم الهاتف ومنشط أعراس بعين دريج.

وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية وزان، من أجل تعميق البحث.