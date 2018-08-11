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الرئيسية | حوادث | شكاية توقع بمتزوجة وخليلها في قبضة الدرك

شكاية توقع بمتزوجة وخليلها في قبضة الدرك

شكاية توقع بمتزوجة وخليلها في قبضة الدرك
هسبريس من وزان
السبت 11 غشت 2018 - 17:43

أوقفت الضابطة القضائية لدرك المجاعرة، نواحي مدينة وزان، شخصين على خلفية اتهامهما بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، بناء على شكاية تقدم بها الزوج لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان معززة بقرص مدمج يحوي فيديوهات وتسجيلات.

وفق مصادر هسبريس، فإن الأمر يتعلق بعشرينية، أم لثلاثة أطفال، تنحدر من دوار تزروت التابع لجماعة المجاعرة، وخليلها، ثلاثيني، صاحب محل لبيع لوازم الهاتف ومنشط أعراس بعين دريج.

وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية وزان، من أجل تعميق البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - علي السبت 11 غشت 2018 - 18:01
عقوبة ستة اشهر لم تعد كافية.
في ضل عدم تطبيق العقوبة الشرعية يجب تشديد عقوبة الخيانة صونا لكرامة من تعرض للطعن في عرضه.
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63
2 - عبد اللطيف السبت 11 غشت 2018 - 18:05
الله يسترنا صعيب الحال هاد الناس مكتعرفش الله
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49
3 - مافهماش السبت 11 غشت 2018 - 18:06
وعباد الله اللي بغات الفساد تمشي ليه نيشان علاش اتكرفس على ولادها وعلى الزوج الله ينزل عليهم النعلة بالخصوص اللي يتبع المتزوجة وخا تكون هي اللي كتغريه راه راجل ياحسرة يبغي يكون محل الزوج الضحية. قلة الدين والترابي
حسبنا الله ونعم الوكيل
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79
4 - سفيان السبت 11 غشت 2018 - 18:08
الخبيتون للخبيتات
يا أسفاه علي رجال ونساء إتبعو شهوات والملدات ونسو ربهم
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54
5 - hayat السبت 11 غشت 2018 - 18:09
قلة الوعي و غياب الوازع الديني يؤديان لا محالة الى الهاوية..اتفق معك يا علي....
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46
6 - سعيد السبت 11 غشت 2018 - 18:09
لصاحب التعليق الأول سي علي ، ليس فقط الإشكال في مدة العقوبة ، بل المشكل في انه ادا كان ههناك تنازل فإنهم يعدون بريئين بموجب القانون ، وهذا ضرب في مبدأ التجريم
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