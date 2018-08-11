الدرك يوقف متورطا في ترويج المخدرات ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أشرفت عناصر المركز القضائي لدرك برشيد، بتنسيق مع المركز الترابي حد السوالم، اليوم السبت، على توقيف أحد المشتبه فيهم بترويج المخدرات بالسوق الجديد في بلدية السوالم، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في الممنوعات حديث مغادرة السجن.

عملية المداهمة التي قامت بها عناصر الدرك لمحل ممارسة النشاط الممنوع، بعد استئذان النيابة العامة المختصة، أسفرت عن حجز 100 لتر من مسكر ماء الحياة "الماحيا"، وكيلوغرام من مخدر الشيرا، و5 كيلوغرامات من سنابل "الكيف"، وكيلوغرام واحد من أوراق التبغ (طابا)، وسيارة، ودراجة نارية، ومبلغ مالي، وأسلحة بيضاء.

وبعد إشعار النيابة العامّة المختصة، أعطت تعليماتها للضابطة القضائية بالاستماع إلى المشتبه فيه في محضر رسمي، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على وكيل الملك ببرشيد للنظر في المنسوب إليه، مع تحرير مذكّرتي بحث على الصعيد الوطني في حق اثنين من مساعديه اللذين لاذا بالفرار خلال عملية التدخل.