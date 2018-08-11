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الرئيسية | حوادث | شكوك حول إصابة بـ"السيدا" تخلق الرعب بتنغير

شكوك حول إصابة بـ"السيدا" تخلق الرعب بتنغير

شكوك حول إصابة بـ"السيدا" تخلق الرعب بتنغير
محمد آيت حساين
السبت 11 غشت 2018 - 15:01

قال مصدر مسؤول لجريدة هسبريس الإلكترونية إن مصالح الدرك الملكي بمدينة قلعة مكونة ألقت القبض على مومستين متلبستين بممارسة الدعارة بـ "الدرب" الواقع وسط المدينة، بعد حملة تطهيرية قامت بها مصالح الدرك بالحي المعروف باحتضانه لأوكار الدعارة.

وأفاد المصدر ذاته بأن إحدى الموقوفات، التي استقرت بمدينة قلعة مكونة منذ سنة 2015 وتتعاطى الدعارة، من المحتمل أن تكون مصابة بمرض "السيدا"، رغم ادعائها أنها مصابة بمرض على مستوى الكبد وتستعمل بعض الأدوية لذلك، مشيرا إلى أن "التحاليل الطبية والمخبرية التي ستجرى للمشتبه فيها وحدها ستجيب عن أسئلة الرأي العام حول ما إذا كانت مصابة فعلا بهذا الداء أم لا"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث أن "الموقوفتين تم وضعها بالسجن المحلي لورزازات، بأمر من النيابة العامة المختصة، إثر متابعتهما بتهمة ممارسة الدعارة وإعداد وكر لذلك"، موضحا أن "المصالح المختصة ستعمل على إجراء التحاليل للمشتبه فيها للتأكد من كونها سليمة صحيا أو مصابة بالمرض الخبيث"، على حد قوله.

وبمجرد انتشار خبر القبض على المومس المحتمل حملها لفيروس فقدان المناعة المكتسبة، طالب عدد من الجمعويين السلطات المختصة بالقيام بحملات تطهيرية من أجل إفراغ "الدرب" من جميع المومسات، وإغلاق الوكر، مشددين على أن المكان يعد من بين النقاط السوداء بمدينة قلعة مكونة حيث اختلطت الدعارة بالاتجار بالمخدرات.

وفي هذا الإطار، قال محسن الملواني، فاعل جمعوي بالمنطقة، إن "اكتشاف حالة مصابة بالسيدا داخل الدرب بقلعة مكونة لم يكن مفاجئا، حيث من المحتمل أن هناك العشرات من الممتهنات للدعارة قد أصبن بهذا المرض"، مشيرا أن "الجهات المسؤولة يجب أن تتدخل لتتأكد من حقيقة إصابة هذه المومس بالسيدا واتخاد الإجراءات من أجل إنقاذ العشرات من الشباب من هذا المرض الفتاك"، وفق تعبيره.

وأضاف الملواني، في تصريح لهسبريس، أن "الدرب يعطي صورة سوداء عن مدينة قلعة مكونة، وعلى الجهات المختصة إغلاقه كما تم إغلاق درب مدينة تنغير"، داعيا وزارة الصحة إلى "القيام بحملة للكشف عن السيدا بقلعة مكونة ونواحيها من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لبعض الشبان، وخصوصا من كانوا زبناء المومس المعنية بالأمر"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أبوهلال السبت 11 غشت 2018 - 15:12
اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن
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71
2 - متتبع السبت 11 غشت 2018 - 15:13
هدي غي النتاءج ديال الحرية الفردية انا حرة في جسدي تبرعي مع راسك واش المحصنات هما الموميسات
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48
3 - SAID السبت 11 غشت 2018 - 15:20
كان لدينا ايضا درب للدعارة في مدينتنا ولكن النخبة المثقفة من الساكنة كانت له بالمرصاد . وحاليا الحي اصبح نقيا
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31
4 - khaald السبت 11 غشت 2018 - 15:20
القانون يراها مومس. والشباب يرونها موموسة بضم الميم. .نعم دخل رجال الدرك على الخط لإنقاذ( الشباب) بل للانقاد الزناة هذا هو الأصح
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10
5 - حسن السبت 11 غشت 2018 - 15:23
على المجتمع المدني بصفة عامة بقلعة مغونة الضغط على المسؤولين للاسراع في غلق هذه الاوكار وليس فقط تلك الحملات التي لاتسمن ولا تعني من جوع.
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15
6 - khalid السبت 11 غشت 2018 - 15:34
يجب على الدولة و المؤسسات المغربية أن تقوم بتقنين هذه المهنة التي تعد من أقدم المهن في العالم و شكرا.
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-27
7 - ابن المنطقة السبت 11 غشت 2018 - 15:34
مند 2014 جاءت هذه العاهرات وكان يكتريان منزل للعمل في العهر والزنا، سنة 2016 أصيب أحد أبناء المنطقة بمرض على مستوى الصدر وعندما دهب إلى الدار البيضاء وبعد تحليل تبين أنه مصاب بفيروس السيدا وكان يمارس الجنس في ذلك المنزل، كذلك في بداية هذه السنة أصيب شخص آخر وهو تلميد بفيروس السيدا ونفس المصدر، لذا يجب ان تقوم وزارة الصحة بعمل تحليل لأهل سكان القلعة وتنغير و كلميمة وورزازات، فهؤلاء كلهم كانو يمارسون الدعارة
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11
8 - mounir السبت 11 غشت 2018 - 15:42
التربية و زيادة الوعي و الاهتمام بالجانب الديني و إيجاد فرص شغل كفيلة بحل هده المعضلة و ليس المقاربة الأمنية التي لن تحل اية مشكل يواجه المجتمع
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6
9 - في الصميم السبت 11 غشت 2018 - 15:42
كولشي مقلوب في هاد البﻻد السعيدة !!!!!!! باش إديوها السبيطار داوها الحبس.....يا أمة ضحكت من جعلها اﻷمم ؟؟؟؟؟؟
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2
10 - العكيوي م عبد الرحمان السبت 11 غشت 2018 - 15:43
في الايامً الاخيرة كثرت العواصف الرعدية بالمناطق الجبلية خصوصا بإقليم ميدلت و بالضبط بقرية تونفيت. أسفرت هذه العواصف على أضرار مادية بالغة في صفوف سكان المنطقة؛ من بينها ماهي مادية مثل الخسارة في الزراعة التى لازالت تحصاد و الماشية التي ذهبت مع الوديان عبر الفيضانات المهولة. والأعنف من ذلك ما أسفرت عنه هذه الفيضانات من خسائر بشرية، بحيث ان فيضانات الامس أدت بحياة أم و طفلة صغيرة لم تبلغ السنة من عمرها. لقد تم الحصول على جثة الام و الطفلة لازالت مفقودة. زيادة على ذلك فقدان البنية التحتية القليلة أصلا في المناطق؛ بحيث لم يبقى اَي اثار لا للطرق و لا للقناطر التي بناها الاستعمار الفرنسي. الى متى تبقى هذه المناطق مغربا غير نافعا؟ بحيث نسمع أصوات ونشاهد وجوه المسؤلين الا في الحملات الانتخابية. وعلى من على عاتقه المسؤلية الا ينسى أبدا ان سكان هذه المناطق هم مغاربة و لهم الحق المشروع في العيش الكريم.
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