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الرئيسية | حوادث | قتيلان في انقلاب سيارة رباعية الدفع نواحي الداخلة

قتيلان في انقلاب سيارة رباعية الدفع نواحي الداخلة

قتيلان في انقلاب سيارة رباعية الدفع نواحي الداخلة
هسبريس من الداخلة
السبت 11 غشت 2018 - 16:40

لقي شابان مصرعهما في حادثة سير خطيرة وقعت صباح اليوم السبت بالطريق الرابطة بين تاورطة والداخلة، إذ انقلبت السيارة التي كانا على متنها بالقرب من منطقة تاورطة، بعد أن فقد السائق التحكم في مقودها.

وأحيلت جثتا الضحيتين على مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها قبل تسليمهما إلى أقاربهما.

وكانت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية انتقلت إلى مكان الحادثة إثر تلقيها خبر وقوعها.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحادثة نجمت عن انقلاب سيارة رباعية الدفع بالطريق المذكورة، ما تسبب في مصرع الشابين اللذين لفظا أنفاسهما الأخيرة بموقع الحادثة.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بالداخلة تحقيقا في الحادثة لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية لوقوعها.

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