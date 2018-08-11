شرطة مدينة الرشيدية تنهي نشاط عصابة إجرامية

هسبريس من الرباط

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن تمكن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في ترويج الدراجات النارية المسروقة.

وأضاف بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس ، أنه "جرى توقيف المشتبه فيه الأول، الذي يملك محلا لبيع قطع الغيار المستعملة في مدينة مكناس، على خلفية نتائج الأبحاث التي أظهرت تورطه في ترويج دراجات نارية باستعمال وثائق مزورة، حيث ضبطت بحوزته 53 بطاقة رمادية مزورة، فضلا عن كميات مهمة من قطع الغيار، بالاضافة إلى ست دراجات نارية مجهولة المصدر في محل يديره المشتبه فيه الثاني بمعية شقيقه".

"بمواصلة الأبحاث تمكنت عناصر الأمن من توقيف مشتبه فيه ثالث يدير مطبعة، بنفس المدينة، يشتبه في تورطه بتزوير وثائق الدراجات النارية، خصوصا البطائق الرمادية، حيث ضبطت بحوزته مجموعة من وسائل الطباعة والمعدات المعلوماتية ودعامات تخزين رقمية تحمل نماذج للوثائق المزورة، فضلا عن طوابع رسمية ونماذج لوثائق جاهزة للاستعمال"، يزيد المصدر ذاته.

كما أكدت DGSN الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، مع مواصلة المحققين الأبحاث والتحريات لتحديد الامتدادات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية.