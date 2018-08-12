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كُتّاب وآراء
إفراغ أمعاء نيجيري من الكوكايين بالدار البيضاء
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن ولاية أمن الدارالبيضاء أشرفت على إفراغ أمعاء مواطن نيجيري من مخدر الكوكايين، اليوم السبت في المستشفى الجامعي ابن رشد، وبلغت الكمية كيلوغراما واحدا و855 غراما.
وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن عناصر الشرطة في مطار محمد الخامس الدولي كانت قد أوقفت المعني بالأمر، وافدا على متن رحلة جوية من ساو باولو، بسبب الاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين.
"بعد استقرار الوضع الصحي للمشتبه فيه، واستخراج جميع الشحنات المخدرة، تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة"، وفق DGSN.