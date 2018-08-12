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كُتّاب وآراء
مقتل مبحوث عنه برصاصات للشرطة في فاس
استعمل أمنيون أسلحتهم الوظيفية في تدخل لتوقيف مبحوث عنه في قضايا للسرقة بالعنف، ويتعلق الأمر بعناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس، بينما إطلاق النار يرتبط بتعريض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض.
"دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، المتورط في تنفيذ اعتداء عنيف بالسلاح الأبيض، حيث أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن"، يقول بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أضاف: "اضطر اثنان من موظفي الشرطة لإطلاق سبع رصاصات من أسلحتهم الوظيفية، منهما اثنتان تحذيريتان، بينما أصابت أربع أخرى المشتبه فيه، حيث وافته المنية فور وصوله لقسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي".
ووفق المصدر نفسه فإن "هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي أسفر عن إصابة موظف شرطة بشظايا رصاصة سابعة على مستوى ساقه، حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية".
تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (78)
المشكل غادي ينوضو شي وحدين يقولو لا حكا مخصهمش يضربوه حنا دولة قانون وداكشب
نعم من اجل استخدام السلاح ضد اللصوص والمجرمين
نعم من اجل استخدام السلاح ضد اللصوص والمجرمين
تحية تقدير و احترام لرجال الشرطة الساهرون على توفير الأمن و الطمأنينة للمواطن ، و مزيدا من الرصاص في مواجهة هؤلاء الوحوش الآدمية
الذين حولوا حياة المغاربة إلى جحيم.....
شكرا للحموشي و رجاله البواسل...
.
لا تخف يا شرطي كما تحمينا نحن معك
نرجوك يا الحموشي اطلق يد ومسدسات رجال الشرطة على المجرمين....
البرهوش اللي ناضولو شي زغيبات كايدير صعصع ويتكا على مسطرة ويبدا يكرع فالمواطنين....راه طبنا من هاذ الضسارة والاجرام وقلت الترابي والحيا..
هنيونا منهم ونحن مستعدون للدفاع عن رجال الشرطة بكل ما اوتينا...
الله يعطيهوم الصحة مرة اخرى.
ففاس اصبحت مدينة الاجرام
n’ayez pas peur ,continuez votre extra-ordinaire travail. il faut également arrêter le gangster , le meurtrier du quartier Bensouda d'il y a 3 jours et qui a menacé sérieusement les forces de l'ordre sans pour autant qu'ils puissent utiliser leurs armes réglementaires ce qui a suscité forte indignation de la population .
كل ما نقراه في الصحف وبلاغات الدواءر الامنية ان جل مقترفي الافعال الاجرامية ذووا سوابق ومنهم من خرج من السجن لايام ثم يعود .يجب اعادة النظر في طريقة تسريحهم و مراقبتهم عن قرب بواسطة اسوار الكترونية.السجن ليس كافيا لردع هؤلاء المجرمين.
والسلام عليكم