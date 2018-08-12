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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوادث | مقتل مبحوث عنه برصاصات للشرطة في فاس

مقتل مبحوث عنه برصاصات للشرطة في فاس

مقتل مبحوث عنه برصاصات للشرطة في فاس
هسبريس من الرباط
الأحد 12 غشت 2018 - 00:00

استعمل أمنيون أسلحتهم الوظيفية في تدخل لتوقيف مبحوث عنه في قضايا للسرقة بالعنف، ويتعلق الأمر بعناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس، بينما إطلاق النار يرتبط بتعريض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض.

"دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، المتورط في تنفيذ اعتداء عنيف بالسلاح الأبيض، حيث أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن"، يقول بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أضاف: "اضطر اثنان من موظفي الشرطة لإطلاق سبع رصاصات من أسلحتهم الوظيفية، منهما اثنتان تحذيريتان، بينما أصابت أربع أخرى المشتبه فيه، حيث وافته المنية فور وصوله لقسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي".

ووفق المصدر نفسه فإن "هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي أسفر عن إصابة موظف شرطة بشظايا رصاصة سابعة على مستوى ساقه، حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية".

تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (78)

1 - karim الأحد 12 غشت 2018 - 00:07
طوبا لمن قتلوه ، غير مأسوف عليه. وإن شاء الله البا قي في الطريق ، والشفاء العاجل لشرطي المصاب.
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390
2 - amine الأحد 12 غشت 2018 - 00:08
لعز ونصر هدشي لي بغينا،باش دوك المجرمين ياخدو العبرة
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341
3 - الحجاج بن يوسف الثقفي الأحد 12 غشت 2018 - 00:08
الله يطرح البركة فيدين البوليس
المشكل غادي ينوضو شي وحدين يقولو لا حكا مخصهمش يضربوه حنا دولة قانون وداكشب
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265
4 - احسن الأحد 12 غشت 2018 - 00:08
أحسن فعل هو هذا على المجرمين.
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280
5 - rifin libre الأحد 12 غشت 2018 - 00:08
الله اعطيكم الصحة!!!الموت للمجرمين
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271
6 - برافو برافو الأحد 12 غشت 2018 - 00:08
برافو لرجال الأمن كلنا ندعم إطلاق الرصاص الحي على المجرمين اللدين يروعون حياة المواطنين..برافو 1000 مرة لرجال الأمن
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293
7 - عادل الأحد 12 غشت 2018 - 00:08
الله يعطيهوم الصحة.. هادشي اللي خاص المجرمين فهاد البلاد حيث راه طغاو بزاف.. خصوصا فديك فاس.. اتمنى تكريم الامنيين الذين حافضا على الامن والامان واضطرا لاستعمال سلاحهم لردع ذلك الشخص.. كما اتمنى الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه زعزعزة استقرار المجتمع وترويع العباد.
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223
8 - الامر عادي الأحد 12 غشت 2018 - 00:08
الأمر عادي. لم ينفذ أوامر الشرطة الشرعية لدى إطلاق النار عليه لتفادي الاسوء و في نفس الوقت بيان أن الشرطة لا تمزح القانون قانون
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165
9 - amazigh soussi الأحد 12 غشت 2018 - 00:09
هدا هو الحق للاقاف الاجرام حيث أصبحنا نخاف عن ارواحنا وارواح عائلاتنا
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167
10 - المهاجر الأحد 12 غشت 2018 - 00:09
احسن خبر سمعته هدا الصيف. ..برافو برافو الشرطة .....والله برافو انا أكره كل من حمل السلاح الأبيض
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191
11 - نورالدين الأحد 12 غشت 2018 - 00:09
احستنم صنعا فهذا هو الحل الناجع لشرذمة الميكروبات هاته
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156
12 - I love amestrdam الأحد 12 غشت 2018 - 00:09
هذا أفضل شيء يجب أن تعمله الشرطة في حق المجرمين والمعتدين واللصوص.. إطلاق الرصاص صوب الرأس وبدون تردد
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116
13 - هكذا نرتاح الأحد 12 غشت 2018 - 00:10
الحمد لله ارتاحت من البلاد والعباد ، بالتوفيق رجال امننا.
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115
14 - فاسي الأحد 12 غشت 2018 - 00:10
الله الله على مدينة فاس من العاصمة العلمية الى عاصمة الاجرام لا يكاد يمر يوما دون ان نسمع حالات متعددة من السرقة والكريساج
نعم من اجل استخدام السلاح ضد اللصوص والمجرمين
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117
15 - فاسي الأحد 12 غشت 2018 - 00:10
الله الله على مدينة فاس من العاصمة العلمية الى عاصمة الاجرام لا يكاد يمر يوما دون ان نسمع حالات متعددة من السرقة والكريساج
نعم من اجل استخدام السلاح ضد اللصوص والمجرمين
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57
16 - moghtarib الأحد 12 غشت 2018 - 00:10
تحية كبيرة لرجال الأمن ما هذه إلا البداية لأننا أصبحنا لا نريد هؤلاء الأوباش في مجتمعاتنا وشكرا
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104
17 - محمد فوغال الأحد 12 غشت 2018 - 00:10
أتمنى أن تكون جميع تدخلات رجال الأمن بهذه الطريقة... و شكراً... لقد عم الفساد و الإجرام في البلاد.... اللهم لطفك
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88
18 - عبدو من الرباط الأحد 12 غشت 2018 - 00:10
تحية لرجال الشرطة حبذا لو تم التعامل مع جميع المجرمين الذين يهددون حياة المواطنين بهاته الطريقة وتخليص المجتمع من شرورهم
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89
19 - mohammed filali الأحد 12 غشت 2018 - 00:10
يجب تصويب الرصاصة نحو قلب هؤلاء المجرمين...تحية لرجال الامن
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82
20 - عبدو من الرباط الأحد 12 غشت 2018 - 00:10
تحية لرجال الشرطة حبذا لو تم التعامل مع جميع المجرمين الذين يهددون حياة المواطنين بهاته الطريقة وتخليص المجتمع من شرورهم
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64
21 - مصطفى المذكوري الأحد 12 غشت 2018 - 00:11
لا تساهل مع المجرمون تحية لرجال الشرطة نريد إبادة هذه الحشرات التي خربت على الناس امانهم
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74
22 - مغربي الأحد 12 غشت 2018 - 00:11
تحية واجلال لرجال الامن . وبالشفاء العاجل لرجل الامن المصاب . هكدا يجب ان يكون التعامل مع المجرمين. اما الدين سيدافعون عن المجرم فل يسلط الله عليهن امتاله ويشرملهم هم وابنائهم حتى يكتوون باجرامهم
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71
23 - ولد البلاد الأحد 12 غشت 2018 - 00:11
الله أكبر
تحية تقدير و احترام لرجال الشرطة الساهرون على توفير الأمن و الطمأنينة للمواطن ، و مزيدا من الرصاص في مواجهة هؤلاء الوحوش الآدمية
الذين حولوا حياة المغاربة إلى جحيم.....

شكرا للحموشي و رجاله البواسل...
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66
24 - kader الأحد 12 غشت 2018 - 00:11
اللي مات من الشياطين خفف على الملاءكة
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64
25 - marocain الأحد 12 غشت 2018 - 00:12
نعم. هكذا نريد أن تتدخل الشرطة في محاربة الإرهاب. الإرهابي هو من يحمل السلاح الأبيض ويروع المواطن. علاه هو هاز السيف باش ايقشر به بطاطا ؟ ؟ ؟!!!!!!!
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70
26 - omar الأحد 12 غشت 2018 - 00:12
نعم لاستخدام السلاح ضد المجرمين الذين يروعون و ويرهبون المواطنين....يحيى الأمن.
.
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62
27 - مول الحوت الأحد 12 غشت 2018 - 00:12
هاالمعقول... تحية لرجال الشرطة،المشرملين عاتوا في الأرض فسادا!!!!!
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63
28 - morchid الأحد 12 غشت 2018 - 00:12
احسنت شرطة فاس عملا واتمنى من شرطة البيضاء العمل بالمثل
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65
29 - Marocain الأحد 12 غشت 2018 - 00:12
bravo a la police...enfin un peu de bon sens...la vie des citoyens innocents et des policiers est plus importante que celle des criminels..donc j'espère que dans le futur, ces criminels respecteront plus l'autorité.
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45
30 - البهحة الأحد 12 غشت 2018 - 00:12
لردع هؤﻻء اللصوص واﻻرهابيين يجب عاى رجال اﻻمن اطﻻق الرصاص على رؤوس هؤﻻء الهمج اادين ﻻ براعون ﻻ امرأة وﻻ رجل وﻻ صبي وﻻ.... فمرة اخرى الف شكر الى رجال اﻻمن الدين اراحوا المواطنين من طيش هذا اللص الخبيت
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54
31 - Gala الأحد 12 غشت 2018 - 00:12
العز لهؤلاء الرجال. يستحقون ميداليات لتحفيزهم على ردع المجرمين
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60
32 - تحية للشرطة الأحد 12 غشت 2018 - 00:12
تحية لرجال الأمن المغربي الساهرين على سلامة و أمن البلد و المواطنين. تحية خاصة للشرطة الأبطال الذين أطلقوا الرصاص على هذا المجرم و أردوه قتيلا. لا رحمة بالمجرمين و المشرملين مزيد من الرصاص القاتل في صدور المجرمين الذين يشكلون خطر على الناس و على الشرطة.
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51
33 - يونس تمارة الأحد 12 غشت 2018 - 00:12
إما مستريح أو مستراح منه والظاهر أنه مستراح منه
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48
34 - غيور الأحد 12 غشت 2018 - 00:13
وأخييييرا رد الاعتبار، عنداكو غير غدا يتدخلو صحابين حقوق الانسان ويجيو من جيهت المجرمين، ويقولك حقا الافراط فالقوة وداكشي،
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44
35 - غيور الأحد 12 غشت 2018 - 00:13
انا مع عدم تعريض رجال الأمن والمواطنين للخطر.
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26
36 - tarik.uk الأحد 12 غشت 2018 - 00:13
اذا كان يشكل خطرا على الشرطة او الاشخاص فالتدخل في محله، و هكذا يتعلم الاخرون ان الرمي بالرصاص هو وسيلة لايقافهم
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34
37 - حاميدو الأحد 12 غشت 2018 - 00:13
مثل هؤلاء المجرمين لا يجب اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة ....يجب قتلهم في أي مكان تمت محاصرتهم فيه .يجب تنظيف مدننا من هذه العقارب السامة.
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33
38 - diablo الأحد 12 غشت 2018 - 00:14
6 balles gâchées dans l'air alors qu'une suffisait pour éviter tout ce mélodrame inutile
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-10
39 - hmod الأحد 12 غشت 2018 - 00:14
الله يعطيهوم الصحا هكا يكونو عبرة لكاع المجريمين الي مبغاش يمتتل الاوامير هاداك جزاء ديالو دسرو بزاف
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38
40 - abdallah الأحد 12 غشت 2018 - 00:14
تحياتي لرجال الشرطة... أتمنى أن يطبق هذا القانون على جميع من سولت له نفسه التعرض للمواطنين وسلبهم ممتلكاتهم وقوت أبناىهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر...
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37
41 - عابر سبيل الأحد 12 غشت 2018 - 00:14
هادا هو المعقول... دابا عاد غادي يبقاو الشمكارا والشفّارا يمشيو حويطة حويطة لأن زمن العربدة انتهى واللي مات الله يرحمو هو غادي يتهنّى والمغاربة غادي يتهنّاو من الأذى ديالو
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32
42 - تعليق الأحد 12 غشت 2018 - 00:15
زمن المشاكل والبطالة فلاغرابة أن تتكاتر السرقة في المجتمع فالحل يجب أن يكون جدري قبل العقوبة
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-37
43 - takeoff الأحد 12 غشت 2018 - 00:15
هادا هو الامن المعمول به عالميا اد لا رحمة في حق من لم يردع بالسجن لعشرات المرات
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29
44 - NOUMRI الأحد 12 غشت 2018 - 00:15
تحية تقدير و أحترام للرجال الشرطة على تدخلهم الصارم لحماية المواطنين و الحفاظ على الأمن و سلامتهم لكن أرجوكم المرة القادمة لا يجب ان تكون هناك رصاصات تحديرية بل تنبيه صوتي واحد و بعدها أن لم يمتتل فرصاصة واحدة للرأس و انتهى الامر هكدا يعامل الزناديق و المجرمين و الخارجين عن القانون في الولايات المتحدة الأمريكية و غيرها
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33
45 - marokk الأحد 12 غشت 2018 - 00:16
شكرا للشرطة ناقص مشرمل هنيئا للسكان سيتنفسون الصعداء عوض إرساله إلى السجن والنفقة عليه من مال الشعب وخروجه بعفو ملكي ويعيد الكرة بجريمة اكبر احسنت الشرطة بإرساله لخالقه ليحاسبه احسن طريقة مع التركيز جيدا في التسديد حتى لا يقتل أبرياء
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31
46 - fmdc الأحد 12 غشت 2018 - 00:16
le crime augmente d'une manière exponentielle au Maroc et l'usage des armes par la police est un des meilleurs remède. Reste l'application de la peine de mort pour arrêter ce phénomène.
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22
47 - مغربي قح الأحد 12 غشت 2018 - 00:16
برافو رجال الشرطة. يجب الضرب بيد من حديد كل من يعتدي على المواطنين. و يجب ايضا الحكم بسنوات طويلة و الاشغال الشاقة في سجون قاسية على من يمس سلامة الاشخاص و لو بحمل الاسلحة البيضاء.
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32
48 - من فاس الأحد 12 غشت 2018 - 00:17
نحن مع رصاصة للمجرمين خصوصا من يقاوم الامن بسيف او سلاح.... للمجرم جرأة عجيبة. لا يخاف من شرطة و كيف من المواطن الضعيف... والسبب القضاء الذي في صف المجرمين لوجود الفاسدين في المحاكم و سماسرة.. الاحكام..... رصاص لكل مجرم
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27
49 - محمد من ايطاليا الأحد 12 غشت 2018 - 00:17
يجب على الشرطة استعمال السلاح كلما دعت الضرورة ويجب ان تكون العقوبات صارمة وشديدة وان لا تكون العوبة بالكل والشرب والرياضة ومشاهدة التلفاز وانوم واحضار القفة بما تشتهيه الانفس وتلذه الاعين بل يجب ان الوقت الذي يتم قضاؤة بالمؤسسة السنية عمل وتعلم وتكوين يعود بالنفع ويضمن حق الاندماج في المجتمع.
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26
50 - ولد حميدو الأحد 12 غشت 2018 - 00:18
استخدام الرصاص مع كل من يحمل سيفا و ادا أراد حقوقيون أن يعطوننا الدروس فعندما يعربد مجرم بسلاحه الأبيض و يعترض المواطنين فعليهم أن يأتوا للقبض عليه سلميا و ينهونه عن أفعاله
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26
51 - بلحاج الأحد 12 غشت 2018 - 00:18
الطريقة الوحيدة للقضاء على الإجرام والمجرمين...
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21
52 - الصقر الأحد 12 غشت 2018 - 00:19
و أخيرا هناك من يحمي المواطنين من جبروت طغات المجرمين
لا تخف يا شرطي كما تحمينا نحن معك
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26
53 - مغربي الأحد 12 غشت 2018 - 00:20
تحية لرجال الامن ومل الاحترام لهم .هكذا يواجه عتاة المجرمين الذين يهددون المواطنين ويتحدون رجال الشرطة .لا تهتموا بمنظمات حقوق الانسان لانهم قلة اهتموا بالمواطنين لانهم الاكثرية وفروا لهم الحماية .اطلاق الرصاص معمول به في كل الدول حتى الديمقراطيات الغربية
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26
54 - Mosi الأحد 12 غشت 2018 - 00:21
ااااااااحسن ما وقع في فاس من هادي سنيييين...لو امكن لي لقبلت ايدي من اردوه...
نرجوك يا الحموشي اطلق يد ومسدسات رجال الشرطة على المجرمين....
البرهوش اللي ناضولو شي زغيبات كايدير صعصع ويتكا على مسطرة ويبدا يكرع فالمواطنين....راه طبنا من هاذ الضسارة والاجرام وقلت الترابي والحيا..
هنيونا منهم ونحن مستعدون للدفاع عن رجال الشرطة بكل ما اوتينا...
الله يعطيهوم الصحة مرة اخرى.
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31
55 - امحمد الأحد 12 غشت 2018 - 00:23
الماء والشطابة احتى لقاع البحر لاش بحال هاذ لوسخ الموت ديالوا أحسن من عيشتوا غير جرتومة على وجه الأرض هاذا فيه الخير إلى قتلوه اشنوا مستافذ منوا المجتمع والوا غير الإجرام والفلس
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21
56 - مواطن الأحد 12 غشت 2018 - 00:25
تحية لرجال الشرطة ولكل من يسهر على أمن و سلامة المواطنين. هكدا يجب أن تكون تدخلات رجال الأمن للحد من السيبة التي انتشرت في العديد من المدن المغربية و لردع كل من سولت له نفسه العبت بأرواح الناس الأبرياء و حتى يكون عبرة للآخرين.
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22
57 - دار لمان الأحد 12 غشت 2018 - 00:26
مفتاح الطمأنينة و السكينة، هو ردع كل من سولت له نفسه التعدي المواطنين. الشفاء العاجل لشرطي المصاب
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4
58 - Abou anas الأحد 12 غشت 2018 - 00:27
أتمنى أن تكون جميع تدخلات الشرطة على هذا النحو. شكراً للأمن.
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3
59 - فاسي الأحد 12 غشت 2018 - 00:27
تحية كبيرة لرجال الامن حبذا لو جميع التدخلات هكذا.
ففاس اصبحت مدينة الاجرام
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2
60 - محمد الزموري الأحد 12 غشت 2018 - 00:27
هكذا يجب التعامل مع المجرمين الذين يفسدون طعم الحياة على المواطنين المسالمين الإعدام في مسرح الجريمة القانون الذي يطبق في بعض دول امريكا اللاتينية الشفاء العاجل بعون الله للشرطي المصاب.
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2
61 - abou adam الأحد 12 غشت 2018 - 00:28
تحية عالية لرجال امننا بمختلف درجاتهم و رتبهم على تضحياتهم الجسام في سبيل امننا و امن وطننا.
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3
62 - إدريس الأحد 12 غشت 2018 - 00:29
هاذا ما خصهمش يصليوا عليه هاذا خصهم يدفنوه في شي مزبلة أو يلوحوه للكلاب يكلوه الزيغة والسيبة جابد السلاح الأبيض على الشرطة شوفوا فين وصلنا عمرنا ما كنا كنعرفوا هاذ الموصيبة لي ولاة فهاذ البلاد الهجرة من البوادي ومنيين كيدخلوا للمدينة كيبغيوا يعيشوا بالقوة تحية كبيرة للأمن الوطني ولجميع السلطات المغربية
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0
63 - الحاج الأحد 12 غشت 2018 - 00:30
الله يرحمو ويرزق اهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون اما الاخ الشرطي الله يشفيه وكل تقومون به نحييه واتمنى لكم التوفيق
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1
64 - شكرا شكرا الأحد 12 غشت 2018 - 00:31
هذا ما كنا نريد سماعه تحياتي لرجال الشرطة المزيد من العطاء إن شاء الله لقمع هذه الشردمة من المجرمين الذين طغو ويحسبون انفسهم فوق القانون بالشفاء العاجل للشرطي المصاب
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2
65 - مسفيوي الأحد 12 غشت 2018 - 00:31
خير مافعلتم لردع هؤلاء الاوباش الذين يحسبون انفسهم فوق القانون وتكون هذه عبرة لامثالهم. نرجو الشفاء العاجل لشرطي المصاب
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1
66 - مواطن الأحد 12 غشت 2018 - 00:32
هادشي راه خصو إيكون معمول بيه ديما ماشي غا باش إكثروا الإنتقادات على التدخلات الأمنية إيجيو إيكولو أرا نسكتو الناس و نديرو ليخاصو إيدار
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67 - مهاجر الأحد 12 غشت 2018 - 00:34
من أوروبا اوحي رجال الأمن نريد الأمن والأمان والله لأ صبحنا نخاف على أرواحنا وعلى أولادنا شكرا شكرا شكرا لكم واتمنى الشفاء العاجل للشرطي اللذي أصيب.
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68 - مهاجر الأحد 12 غشت 2018 - 00:34
من أوروبا اوحي رجال الأمن نريد الأمن والأمان والله لأ صبحنا نخاف على أرواحنا وعلى أولادنا شكرا شكرا شكرا لكم واتمنى الشفاء العاجل للشرطي اللذي أصيب.
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69 - يوعناني الأحد 12 غشت 2018 - 00:36
هادكدوك رجال الأمن ولادنا خوتنا حبابنا ما نبغيوشي مكروه ليهم الحل استعمال سلاحهم للدفاع عن النفس و محاربة المجرمين الإرهابيين العز و النصر لجميع القوات العمومية
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70 - romano الأحد 12 غشت 2018 - 00:38
félicitations à ces braves éléments et prompt rétablissement au flic blessé . bravo bravo un microbe de moins à Fès
n’ayez pas peur ,continuez votre extra-ordinaire travail. il faut également arrêter le gangster , le meurtrier du quartier Bensouda d'il y a 3 jours et qui a menacé sérieusement les forces de l'ordre sans pour autant qu'ils puissent utiliser leurs armes réglementaires ce qui a suscité forte indignation de la population .
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71 - Mounir الأحد 12 غشت 2018 - 00:38
أحسن خبر قريتو من نهار شفت فيديو فرعون فاس الذي لم يستطع الشرطيون إيقافه رغم إشهارهم أسلحتهم في الفيديو الذي شاهدته الآلاف من المغاربة وعرض في قنوات عالمية يتهكمون على التشرميل في المغرب رغم أن المغرب معروف عالميا بشرطته الاستبقاقية في تفكيك خلايا الإرهاب ولكن التشرميل لم يفلحوا في إيقافه ومن هنا أقول أن ما فعلته الشرطة اليوم هو الرادع الحقيقي لمن سولت له نفسه ترويع المواطنين والتسديد عايه مباشرة للقلب أو الرأس لكي لاتتركوا لهؤلاء المجرمين فرصة للحياة مرة أخرى والهاجم يموت شرع كما كان سلفا وشكرا
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72 - روداني الأحد 12 غشت 2018 - 00:42
خاص عائلته تحلص داكشي القرطاس لي ضاع
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73 - MOHAMMAD الأحد 12 غشت 2018 - 00:43
الله يعطيكم الصحة والعافية لقد أرحتم البلاد والعباد ...من إعتداءات محتملة لهذا الخارج عن القانون ،إنه الإجراءالذي يجب إتخاذه ضد كل من يهدد سلامة الناس ولا يمتثل لأوامر الأمنيين ..
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74 - مواطن وطني الأحد 12 غشت 2018 - 00:45
bravo a notre police qui se sacrifie pour la sérénité des citoyens ! Tout mes respects !
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75 - .Khalid الأحد 12 غشت 2018 - 00:49
إوا هكدا نبغيكم الله يعطيكم الصحة وبالشفا لبوليسي لي تقاس...وعقبال المجرمين الجايين
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76 - عبدالله الأحد 12 غشت 2018 - 00:51
تحية وسلام لكل افراد الامن المخلصين الساهرين على حماية الوطن و المواطنين .
كل ما نقراه في الصحف وبلاغات الدواءر الامنية ان جل مقترفي الافعال الاجرامية ذووا سوابق ومنهم من خرج من السجن لايام ثم يعود .يجب اعادة النظر في طريقة تسريحهم و مراقبتهم عن قرب بواسطة اسوار الكترونية.السجن ليس كافيا لردع هؤلاء المجرمين.
والسلام عليكم
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77 - نبيل الأحد 12 غشت 2018 - 00:51
اول شيئ كنتمنى لشرطي المصاب شفاء العاجل وتحيىة خاصة لحموشي على الجرئة ديالو وضبط الامن الوطني في المملكة وكنتمناو منو لمزيد واحترامي وتقديري الكبير الى شرطيين الفرسان على تطبيق القانون ودرب بيد من حديد للحفاض على استقرار وتخليص المدينه العلمية من مجرم خطير تحياتي
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78 - TIMSAH AMAZONE الأحد 12 غشت 2018 - 00:52
Les criminels sèment la terreur sans pitié, sur ce, ils doivent être exterminés sans pitié. Un criminel qui n'a pas froid aux yeux doit être abattu sans pitié
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