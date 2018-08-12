مصرع 3 أشخاص في حادثة سير ناحية البروج

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي ثلاثة شبان مصرعهم على الفور، صباح اليوم الأحد، إثر تعرّضهم لحادثة سير خطيرة على مستوى دوار أيت هاشم بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد عامر بدائرة البروج، إقليم سطات، في الطريق الرابطة بين البروج وقلعة السراغنة.

وفي تفاصيل الحادث، أفادت مصادر هسبريس بأن اصطداما قويا وقع بين سيارة خفيفة قادمة من قلعة السراغنة نحو البروج، وعلى متنها ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة توفوّا جميعهم في الحين، وبين شاحنة كبيرة الحجم كانت تسير في الاتجاه الآخر.

وانتقلت إلى عين المكان عناصر من الدرك الملكي بمركز البروج سرية سطات وأفراد من الوقاية المدنية وممثل عن السلطات المحلية بمنطقة بني مسكين، وتمت معاينة الحادث ونقل جثث الضحايا الثلاثة المنحدرين من مديني بنجرير وسيدي بو عثمان إلى مستودع الأموات بسطات.

وبعد إشعارها، أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها بإجراء فحص أو تشريح طبي إن اقتضى الحال على جثث القتلى، مع فتح بحث في الحادث والاستماع إلى سائق الشاحنة ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على وكيل الملك بسطات لاتخاذ المتعيّن حسب مسؤولية السائق في الحادثة المميتة.