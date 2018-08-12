24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الكتاني: التباهي وغياب ثقافة التدبير المالي وراء اللجوء إلى الاقتراض (5.00)

  2. ميناء كازاخستاني يخلق 20 ألف فرصة عمل جديدة (5.00)

  3. الانسداد الرئوي المزمن يهدد المصابات بالربو (5.00)

  4. شكاية توقع بمتزوجة وخليلها في قبضة الدرك (5.00)

  5. المعايير الدولية للسياسات الوطنية للشباب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع 3 أشخاص في حادثة سير ناحية البروج

مصرع 3 أشخاص في حادثة سير ناحية البروج

مصرع 3 أشخاص في حادثة سير ناحية البروج
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 12 غشت 2018 - 10:32

لقي ثلاثة شبان مصرعهم على الفور، صباح اليوم الأحد، إثر تعرّضهم لحادثة سير خطيرة على مستوى دوار أيت هاشم بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد عامر بدائرة البروج، إقليم سطات، في الطريق الرابطة بين البروج وقلعة السراغنة.

وفي تفاصيل الحادث، أفادت مصادر هسبريس بأن اصطداما قويا وقع بين سيارة خفيفة قادمة من قلعة السراغنة نحو البروج، وعلى متنها ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة توفوّا جميعهم في الحين، وبين شاحنة كبيرة الحجم كانت تسير في الاتجاه الآخر.

وانتقلت إلى عين المكان عناصر من الدرك الملكي بمركز البروج سرية سطات وأفراد من الوقاية المدنية وممثل عن السلطات المحلية بمنطقة بني مسكين، وتمت معاينة الحادث ونقل جثث الضحايا الثلاثة المنحدرين من مديني بنجرير وسيدي بو عثمان إلى مستودع الأموات بسطات.

وبعد إشعارها، أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها بإجراء فحص أو تشريح طبي إن اقتضى الحال على جثث القتلى، مع فتح بحث في الحادث والاستماع إلى سائق الشاحنة ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على وكيل الملك بسطات لاتخاذ المتعيّن حسب مسؤولية السائق في الحادثة المميتة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.