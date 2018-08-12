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الرئيسية | حوادث | حجز كيلوغرامات من الشيرا ضواحي تاونات

حجز كيلوغرامات من الشيرا ضواحي تاونات

حجز كيلوغرامات من الشيرا ضواحي تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 12 غشت 2018 - 14:17

تمكنت عناصر مركز الدرك الملكي بغفساي، منتصف الليلة المنصرمة، من حجز 20 كيلوغراما من مخدر الشيرا، المشتق من نبتة القنب الهندي، تخلى عنها أحد المهربين بتخوم جماعة ودكة التابعة لإقليم تاونات.

وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن المهرب المذكور كان يهم بنقل هذه الكمية من المخدرات، راجلا، من منطقة إيكاون ضواحي كتامة نحو دوار تاينزة التابع لجماعة ودكة، مرجحة أن يكون هذا المهرب يشتغل "حمالا" لفائدة أحد تجار المخدرات.

وأوردت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي، التي كانت بصدد القيام بدورية بالمنطقة، طاردت "حمال" المخدرات الذي تمكن، بعد أن تخلى عن حمولته، من الإفلات من قبضتها مستغلا جنح الظلام ووعورة تضاريس المنطقة.

وفيما تم تسجيل هذا الحادث ضد مجهول، ينتظر أن تحال كمية المخدرات المحجوزة على جمارك مدينة فاس قصد إتلافها.

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