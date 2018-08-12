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الرئيسية | حوادث | سقوط في بئر يودي بحياة طفل في إقليم الحوز

سقوط في بئر يودي بحياة طفل في إقليم الحوز

سقوط في بئر يودي بحياة طفل في إقليم الحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 12 غشت 2018 - 20:41

لفظ طفل في سن الخامسة من عمره، اليوم الأحد، أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه في بئر بدوار بوحسينة بجماعة آيت سيدي داود التابعة لإقليم الحوز.

وانتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت أورير وعناصر الوقاية المدنية فور توصلها بإشعار في الموضوع إلى موقع الحادث.

واُنتشلت جثة الطفل المذكور من البئر ونُقلت إلى مستودع الأموات، وفُتح تحقيق في الحادث من خلال جمع المعطيات التي يمكن أن تساعد في الكشف عن ظروف وملابسات الوفاة.

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