انتشال جثة طفل غرق في واد ضواحي ميسور

محمد آيت حساين

انتشلت مصالح الوقاية المدنية، الأحد، جثة طفل يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، بعد غرقه في واد "شوف شرك" بضواحي مدينة ميسور بإقليم بولمان.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد كان المفارق للحياة، الذي ينحدر من الجماعة الترابية الميس مرموشة، يلعب بالقرب من الواد، قبل أن ينزلق إلى وسط المياه دون أن يتمكن من النجاة.

وفور إخطارها، حلت مصالح السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بموقع الحادثة، حيث جرت عملية الإشراف على انتشال الجثة ووضعها في قسم الأموات بمستشفى ميسور بأمر النيابة العامة المختصة، في انتظار تشريحها أو تسليمها إلى أسرة الضحية من أجل مباشرة الدفن.