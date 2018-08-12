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الرئيسية | حوادث | فقيه يشكو ابتزازا بفيديوهات جنسية ناحية سطات

فقيه يشكو ابتزازا بفيديوهات جنسية ناحية سطات

فقيه يشكو ابتزازا بفيديوهات جنسية ناحية سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 12 غشت 2018 - 19:30

من المنتظر أن تشرع عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسطات في الأبحاث والتحقيقات بخصوص مضمون شكاية وضعها فقيه وإمام مسجد بمركز أولاد بوزيري ناحية سطات ضدّ مجهول أو مجهولين لدى النيابة العامّة المختصة بسطات، يعرض فيها وقوعه ضحية نصب وابتزاز، بعد نقل صوره وتوضيبها على شكل فيديوهات واستغلالها في مواضع مخلة بالحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مصادر مطّلعة، فإن مقاطع فيديوهات مخلة بالحياء، توصلت هسبريس بنسخ منها، انتشرت على خدمة "الوات ساب" يظهر فيها فقيه وإمام مسجد بجماعة خميس سيدي امحمد بن رحال قيادة أولاد بوزيري إقليم سطات، وهو مجرد من ثيابه تماما ويداعب عضوه التناسلي.

وأضافت مصادر هسبريس أن تسجيلا صوتيا، حصلت هسبريس على نسخة منه، يطلب فيه صاحبه من فقيه لم يذكره بالاسم، بتمكينه من مبلغ مالي قيمته 5 آلاف درهم، مع إعطاء مهلة بضع ساعات لإرسال المبلغ عبر إحدى وكالات التحويلات المالية مقابل عدم نشر المقاطع المخلّة بالحياء.

وأردفت المصادر نفسها أن الفقيه لم يعد مواظبا على الحضور إلى المسجد، في الوقت الذي دخلت فيه مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات على الخط، في انتظار نتائج التحقيق وكذا إخضاع الفيديوهات على الخبرة التقنية، للتأكد من مدى صحتها وعلاقة إمام المسجد بها، والوصول إلى الفاعل أو الفاعلين والاستماع إلى جميع الأطراف، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة المختصّة، وإحالتهم على سلطة الملاءمة لاتخاذ القرارات المناسبة في حق كل طرف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - med الأحد 12 غشت 2018 - 19:48
مع الأسف الشديد التكنولوجيا الحديثة يستغلها البعض في الاتجاه السلبي. فقط من أجل المال غير مكترثين بالنتائج الكارثية التي قد تصيب الآخرين سواء النفسية أو الصحية أو المادية أو المهنية حتى الاجتماعية.
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40
2 - طارق 004 الأحد 12 غشت 2018 - 19:49
الناس تتكلم بمصطلحات ولا تعرف معناها الحقيقي،
فالفقيه ليس هو من حفظ القرأن
فالفقيه هو الذي لذيه معرفة شاملة حول الدين
هو الذي يستطيع إخراج الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية
ولذلك يجب تصحيح المعلومات وشكرا
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25
3 - مغربي الأحد 12 غشت 2018 - 19:56
البحث القضائي قادر على الوصول إلى الحقيقة
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20
4 - ht.brahim الأحد 12 غشت 2018 - 20:03
يجب عدم إغفال معاقبة كل من يساهم في نشر مثل هذه الفديوهات سواء كانت مزورة أو حقيقة.
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22
5 - حسنو الأحد 12 غشت 2018 - 20:05
امام المسجد ليس بملاك و ليس بشيطان ، و نحن كذلك نقوم بامور محرمة لكن نحاول ان نتوب الى الله و نكفر عن سيئاتنا.لانه امام ستشعل النار بسرعة الخ .بالنسبة لي شخصيا الامامة اصبحت مهنة متلها متل مدرس الاسلاميات و متل الحداد الخ ....يعني عادي
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13
6 - انا جيت جونيمار الأحد 12 غشت 2018 - 20:06
فقيه ليس عالم لذلك تجد الفقيه والذين يسالونه يقولون اللهم فقهنا في الدين اي نصبح نعرف لنصل العلماء الفقيه يشبع ماكلة وفلوس من الحي ويصبح يحنقز هنا وهناك ثم يقزقز
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-9
7 - ففيه او امام سيان الأحد 12 غشت 2018 - 20:12
يكون فقيه او امام او مول الجامع المهم ان القارئ يفهم المقصود كما انه حامل لكتاب الله ويصلي بالناس يوم الجمعة انا ابن المنطقة وانه فعلا فقيه في الدين وتابع للاوقاف وانه من اطيب خلق الله وله ابناء حاصلين على شواهد و الواقعة صحيحة والفيديو مسجل في وقت سابق وانتشاره جديد في انتظار البحث الجاري وتوقيف الفاعلين وقد يكونوا نساء ورجال والابتزاز صحيح والحادث اثر على نفسية الفقيه لكن هذا يقع لاي كان تنذكر الفنان الصنهاجي وغيره كثير والمسكوت عنه اكثر شكرا هسبريس
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2
8 - marruecos الأحد 12 غشت 2018 - 20:16
Les gens oublient qu'on est espionné partout .ce fqih s'est laissé prendre .meme l'intimité est abusée .son geste je ne crois pas qu'il y en a un qui ne l'a pas fait ce qui est normal d'ailleurs .ce qui est anormal c'est rendre ça un scandale.simple point de vue.
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2
9 - بنخي الأحد 12 غشت 2018 - 20:24
نفس الشيء وصلني
فديو لامام في وضع مخل بالحياء وبصفتي إمام الفديو وصلني ليس مفبرك بل هو حقيقة ولكن هذا الإمام أظن من أصحاب المخدرات نتمنى أن يأخذ التحقيق مجراه ويعاقب الطرفين وكل من تبث في حقه
شي
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0
10 - فقيه صحيحة الأحد 12 غشت 2018 - 20:24
كلمة فقيه تطلق على العالم في الفقه وكذلك تطلق على من يقرأ القرآن ويعلمه اذن فيهو مصطلح صحيح مائة بالمائة ما عليك صديقي الا ان تركب كلمة فقيه وستحصل على هذا المعنى في معجم المعاني الجامع وبكف النظر عن المصطلح فهو البسيط الاقرب للقارئ تحية هسبريس
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