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كُتّاب وآراء
فقيه يشكو ابتزازا بفيديوهات جنسية ناحية سطات
من المنتظر أن تشرع عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسطات في الأبحاث والتحقيقات بخصوص مضمون شكاية وضعها فقيه وإمام مسجد بمركز أولاد بوزيري ناحية سطات ضدّ مجهول أو مجهولين لدى النيابة العامّة المختصة بسطات، يعرض فيها وقوعه ضحية نصب وابتزاز، بعد نقل صوره وتوضيبها على شكل فيديوهات واستغلالها في مواضع مخلة بالحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب مصادر مطّلعة، فإن مقاطع فيديوهات مخلة بالحياء، توصلت هسبريس بنسخ منها، انتشرت على خدمة "الوات ساب" يظهر فيها فقيه وإمام مسجد بجماعة خميس سيدي امحمد بن رحال قيادة أولاد بوزيري إقليم سطات، وهو مجرد من ثيابه تماما ويداعب عضوه التناسلي.
وأضافت مصادر هسبريس أن تسجيلا صوتيا، حصلت هسبريس على نسخة منه، يطلب فيه صاحبه من فقيه لم يذكره بالاسم، بتمكينه من مبلغ مالي قيمته 5 آلاف درهم، مع إعطاء مهلة بضع ساعات لإرسال المبلغ عبر إحدى وكالات التحويلات المالية مقابل عدم نشر المقاطع المخلّة بالحياء.
وأردفت المصادر نفسها أن الفقيه لم يعد مواظبا على الحضور إلى المسجد، في الوقت الذي دخلت فيه مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات على الخط، في انتظار نتائج التحقيق وكذا إخضاع الفيديوهات على الخبرة التقنية، للتأكد من مدى صحتها وعلاقة إمام المسجد بها، والوصول إلى الفاعل أو الفاعلين والاستماع إلى جميع الأطراف، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة المختصّة، وإحالتهم على سلطة الملاءمة لاتخاذ القرارات المناسبة في حق كل طرف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
فالفقيه ليس هو من حفظ القرأن
فالفقيه هو الذي لذيه معرفة شاملة حول الدين
هو الذي يستطيع إخراج الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية
ولذلك يجب تصحيح المعلومات وشكرا
فديو لامام في وضع مخل بالحياء وبصفتي إمام الفديو وصلني ليس مفبرك بل هو حقيقة ولكن هذا الإمام أظن من أصحاب المخدرات نتمنى أن يأخذ التحقيق مجراه ويعاقب الطرفين وكل من تبث في حقه
شي