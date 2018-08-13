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طفل مصاب بالتوحد يختفي عن أسرته بعين عودة
الاثنين 13 غشت 2018 - 08:04
اختفى أنس جودي، وهو طفل مصاب بالتوحد، عن الأنظار في ظروف غامضة، ولم يتمّ العثور عليه إلى حدود الساعة.
وأوضحت عائلة أنس جودي، البالغ من العمر 13 سنة، أنه خرج قبل 20 يوما من منزله بعين عودة، وتحديدا يوم 23 يوليوز الماضي، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر له أثر.
وتلتمس العائلة ممن شاهد ابنها أو عرف مكانه أن يسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية، حتى يتمكن المختفي من العودة إلى أحضان أسرته، أو يتصل بأحد الأرقام التالية:
0673615725 - 0660269130 - 0666197502
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبد الله الاثنين 13 غشت 2018 - 09:09
انصح العائلة بالإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله.وسيرون فرجا قريبا بإذن الله.
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