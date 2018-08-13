"حمولة الواد" تقلب حافلة ركاب بضواحي الرشيدية

هسبريس من الرشيدية

قالت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إن حمولة الواد، الواقع بين قصر اكلي ومروتشة بضواحي تنجداد بإقليم الرشيدية، تسبب، مساء اليوم الأحد، في انقلاب حافلة لنقل المسافرين، بعد أن فقد السائق الذي حاول عبور الواد السيطرة على الحافلة.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن الحادث خلف إصابة راكب واحد إصابة خفيفة، فيما نجا باقي الركاب، مشيرة إلى أن انقلاب الحافلة يتحمل مسؤوليته السائق، الذي تصرف بتهور محاولا عبور الواد رغم حمولته.

وطالبت المصادر ذاتها جميع السائقين، خصوصا سائقي الحافلات، بتوخي الحيطة والحذر خلال هذه الأيام، التي يعرف فيها الجنوب الشرقي تساقطات مطرية مهمة، وتنفيذ توجيهات المصالح الأمنية ومسؤولي وزارة النقل والتجهيز، والاطلاع على حالات الطقس عبر الإذاعات والقنوات.

حري بالذكر أن التساقطات المطرية، التي عرفتها مناطق عدة بالجنوب الشرقي، منذ بداية الأسبوع الجاري، تسببت في قطع بعض المقاطع الطرقية عدة ساعات، خصوصا الطريق الوطنية رقم 10، ومجموعة من المسالك الجبلية. كما تسببت، أيضا، في تسجيل خسائر فلاحية بعدة مناطق، خصوصا بإقليم ميدلت.