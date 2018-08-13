ترويج مؤثرات عقلية يورّط 4 أشخاص في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

أفادت ولاية أمن فاس، الأحد، أن عناصر الشرطة التابعة لها تمكنت، في ثلاث عمليات متفرقة، من توقيف 4 أشخاص، ضمنهم امرأة، يشتبه بتورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر ذاته أنه، خلال نهاية الأسبوع المنصرم، تمت مداهمة وكر بالمدينة العتيقة لفاس أعده صاحبه لترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، والذي تمكن من الفرار تاركا وراءه زوجته التي تقوم بمساعدته.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية تفتيش البيت المذكور أسفرت عن حجز العشرات من قنينات الجعة والنبيذ الأحمر والمشروبات الكحولية، إلى جانب أسلحة بيضاء، من بينها فأسان.

وأضاف أنه، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم وضع زوجة المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، فيما لا يزال البحث جاريا عن زوجها الذي تم تحديد هويته.

وذكرت ولاية أمن فاس أن عناصر الشرطة لمنطقة فاس المدينة، مدعمة بفريق الأبحاث والتدخلات، تمكنت، كذلك، في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، من إلقاء القبض على شخص، يبلغ من العمر 39 سنة، يشتبه بتورطه في حيازة عبوات اللصاق المعروفة بـ"السيليسيون"، والاتجار بها.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية إيقاف المشتبه به جاءت إثر كمين نصب له بحي المصلى باب الفتوح، مبرزا أنه تم حجز كيس بلاستيكي بحوزة المتهم، يحتوي على 600 عبوة لصاق معدة للبيع بالتقسيط، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 17 ألفا و380 درهما متحصل عليه من عملية ترويج هذه المواد، إضافة إلى هاتف محمول.

وفي عملية أخرى، أوضحت ولاية أمن فاس أن عناصرها تمكنت من إلقاء القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في حيازة وترويج المخدرات باستعمال دراجة نارية.

وأوضح مصدر هسبريس أن المشتبه بهما، وهما من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال، تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما كيس يحتوي على 7 صفائح من مخدر الشيرا، وزنها الإجمالي حوالي كيلوغرام و800 غرام. وقد تم حجز الكيس، إلى جانب الدراجة النارية، لفائدة البحث.

هذا، وأحيل المشتبه بهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس من أجل تعميق البحث معهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كل شخص قد يثبت تورطه في سياق هذه الأفعال الإجرامية.