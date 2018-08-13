قتيلان و4 جرحى في حادثة سير وسط مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

لقي شابان، أحدهما فتاة، مصرعهما، فيما أصيب أربعة آخرون، ضمنهم فتاة أخرى، بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، ليلة الأحد، قرب شارع خالد بن الوليد وسط مدينة مكناس، إثر اصطدام سيارة خفيفة، كان على متنها الضحايا، بشجرة نخيل على قارعة الطريق قرب مسجد الأنوار.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة فور وقوع الحادث، فيما فارقت الفتاة الحياة وهي في طريقها إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس.

ووصفت المصادر ذاتها حالة الفتاة الأخرى بالحرجة جدا، مضيفة أنها ترقد حاليا بين الحياة والموت بقسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس، إلى جانب المصابين الثلاثة الآخرين، الذين تم إدخالهم قسم جراحة العظام بالمؤسسة الصحية نفسها.

وفيما تم إيداع جثتي الهالكين مستودع الأموات، فتحت مصالح أمن مكناس، التي انتقلت إلى موقع الحادث، تحقيقا حول ملابساته.