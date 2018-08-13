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الرئيسية | حوادث | شرطي يطلق النار لضبط مروج مخدرات بالبيضاء

شرطي يطلق النار لضبط مروج مخدرات بالبيضاء

شرطي يطلق النار لضبط مروج مخدرات بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 غشت 2018 - 13:05

أقدم شرطي برتبة ضابط شرطة، يشتغل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، على استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرّض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، من خلال بيان توصلت به هسبريس، أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لإيقاف المشتبه فيه الذي ضبط متلبسا بترويج المخدرات بأحد شوارع منطقة الحي الحسني؛ غير أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة، ليضطر موظف الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي مكنت من إيقاف الشخص المعني وحجز سلاحين أبيضين، فضلا عن 70 غراما من مخدر الشيرا بحوزته.

وقد وضعت المصالح الأمنية المختصة المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، رفقة اثنين من شركائه الذين جرى إيقافهما أيضا، رهن الحراسة النظرية في انتظار إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كريم الاثنين 13 غشت 2018 - 13:29
تحية لهذا الشرطي لتوقيفه هذا المجرم لا تسامح مع المجرمين
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16
2 - noure الاثنين 13 غشت 2018 - 13:53
دبا ولى البولسي خسو غي السبة باش اتير . كليك مخدرات سيرو لكتامة او حرقو ديك الجبال او تهناو للكيبع بالتقسيط امشي الحبس او لي كيبع بالجملة او كسيفطو فالطيارة هنيا .اش هذ التناقذ
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-6
3 - driss canarias الاثنين 13 غشت 2018 - 13:55
بصراحة برافو رجال الحموشي واش اعباد الله راه بنادم بغا يطغا فالمغرب والله والله والله الى هاد العام استغربت بنادم بغا يصور الفلوس صحا كنهبط للمغرب كندوخ بنادم واليديه فقراء وا اتشوفو تحشم يكون عندي خويا ولا ولدي بحالو اقسم بالله حتا نحيدو من الحالة المدنية التحسينة الباس تهضر معاه تندم تسول عليه يقولك بزناس ولا شفار
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7
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