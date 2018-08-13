شرطي يطلق النار لضبط مروج مخدرات بالبيضاء

هسبريس من الرباط

أقدم شرطي برتبة ضابط شرطة، يشتغل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، على استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرّض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، من خلال بيان توصلت به هسبريس، أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لإيقاف المشتبه فيه الذي ضبط متلبسا بترويج المخدرات بأحد شوارع منطقة الحي الحسني؛ غير أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة، ليضطر موظف الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي مكنت من إيقاف الشخص المعني وحجز سلاحين أبيضين، فضلا عن 70 غراما من مخدر الشيرا بحوزته.

وقد وضعت المصالح الأمنية المختصة المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، رفقة اثنين من شركائه الذين جرى إيقافهما أيضا، رهن الحراسة النظرية في انتظار إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.