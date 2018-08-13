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الرئيسية | حوادث | مصرع عاملين فلاحيين مغربيين في حادث بإيطاليا

مصرع عاملين فلاحيين مغربيين في حادث بإيطاليا

مصرع عاملين فلاحيين مغربيين في حادث بإيطاليا
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 13 غشت 2018 - 14:10

أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن مهاجرين مغربيين اثنين يوجدان ضمن ضحايا حادثة السير التي وقعت الأسبوع الماضي في فوجيا، جنوب إيطاليا، وخلفت مقتل 12 عاملا فلاحيا ينتمون إلى 6 دول إفريقية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحادث أسفر عن مصرع المغربي "ا.غ"، البالغ من العمر 39 سنة، بعدما كان يقود السيارة الكبيرة التي كان على متنها الضحايا، والمهاجر المغربي "ل. ح"، وعمره 41 سنة .

وبخصوص تأخر الكشف عن هويات الضحايا قالت النيابة العامة بمحكمة مدينة فوجيا إن عدم توفر الضحايا على أوراق ثبوتية صعب مأمورية عناصر الأمن، ولم يتم التوصل إلى هوية القتلى إلا بعد اللجوء إلى عملية رفع البصمات.

وحسب المصدر ذاته فإنه، بالإضافة إلى المهاجرين المغربيين، ضمت لائحة الضحايا 3 مهاجرين غانيين واثنين من مالي وآخرين من نيجيريا، ومهاجرين من غامبيا ومهاجرا واحدا من غينيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - wood الاثنين 13 غشت 2018 - 14:32
بمعنى أن العبودية قد عادت للعالم و بصورة ابشع ، الاف الاشخاص يشتغلون في الدول الاوروبية في مختلف القطاعات و لا يملكون اية حقوق بل لا يملكون اية هوية اليس هذا استغلال و عبودية القرن الواحد و العشرين . و الغريب ان الغرب يغطي على هذه الممارسات بإيهام الرأي العام أن المهاجرين هم الذين يتدفقون على بلدانهم و أن ليس لهم أي يد في هذا الأمر و انهم يقبلون بهم فقط بدوافع انسانية بينما الحقيقة خلاف ذلك تماما فالامر مخطط له بعناية !!؛ و يتشترك في استقدام المهاجرين نخاسة العصر الحديث مع الفرق انهم يحملون صفات منظمات انسانية أو إغاثية !!!
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2 - dak الاثنين 13 غشت 2018 - 15:22
نسأل الله أن يتغمدهم برحمته وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان
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