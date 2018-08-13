مصرع عاملين فلاحيين مغربيين في حادث بإيطاليا

هسبريس - و.م.ع

أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن مهاجرين مغربيين اثنين يوجدان ضمن ضحايا حادثة السير التي وقعت الأسبوع الماضي في فوجيا، جنوب إيطاليا، وخلفت مقتل 12 عاملا فلاحيا ينتمون إلى 6 دول إفريقية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحادث أسفر عن مصرع المغربي "ا.غ"، البالغ من العمر 39 سنة، بعدما كان يقود السيارة الكبيرة التي كان على متنها الضحايا، والمهاجر المغربي "ل. ح"، وعمره 41 سنة .

وبخصوص تأخر الكشف عن هويات الضحايا قالت النيابة العامة بمحكمة مدينة فوجيا إن عدم توفر الضحايا على أوراق ثبوتية صعب مأمورية عناصر الأمن، ولم يتم التوصل إلى هوية القتلى إلا بعد اللجوء إلى عملية رفع البصمات.

وحسب المصدر ذاته فإنه، بالإضافة إلى المهاجرين المغربيين، ضمت لائحة الضحايا 3 مهاجرين غانيين واثنين من مالي وآخرين من نيجيريا، ومهاجرين من غامبيا ومهاجرا واحدا من غينيا.