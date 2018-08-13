نيل 600 درهم مقابل شهادة طبية يضع طبيبا رهن الحراسة النظرية

هسبريس- عبد الإله شبل

يُواصل الخط المباشر المتعلق بتلقي الشكايات والتبليغات بشأن الرشوة ومختلف أشكال الفساد الإداري، التابع لرئاسة النيابة العامة، الإطاحة بتلبسين بتلقي رشاوى مقابل أداء عملهم في المرافق العمومية.

مركز الاستماع، الموجود بالمقر المركزي لرئاسة النيابة العامة، أسقط طبيبا بالدار البيضاء وهو متلبس بتلقي رشوة تقدر بـ600 درهم من أحد المواطنين.

وحسب ما أكده مصدر من النيابة العامة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المركز تلقى مكالمة من أحد المواطنين تفيد بأن طبيبا طالبه بمبلغ مالي مقابل الحصول على شهادة طبية.

وأضاف المصدر أن كمينا نصب للإطار الطبي، بمستشفى الملازم محمد بوافي التابع لعمالة الفداء مرس السلطان في الدار البيضاء، ليتم اعتقاله متلبسا، حيث يخضع لتدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة.

وقبل أيام من هذه الواقعة، يضيف مصدر هسبريس، سقط "الخط المباشر"، أيضا، طبيبا متدربا يمارس مهامه في مدينة القصر الكبير، شمال المملكة.

وتم إيقاف الطبيب ذاته بعد مطالبته لأحد المواطنين بمبلغ 50 درهما مقابل الحصول على شهادة طبية، حيث وُضع رهن الحراسة النظرية وإحالته على النيابة العامة المختصة.

ووصل عدد الحالات التي ضبطتها المصالح المختصة في حالة تلبس بتلقي رشوة، إلى حدود اللحظة، 31 حالة منذ إطلاق "الخط المباشر" للتبليغ عن الارتشاء من طرف النيابة العامة.

جدير بالذكر أن رئاسة النيابة العامة كانت قد دشنت مركزاً للاستماع يقوم الموظفون فيه باستقبال مكالمات المواطنين ضد الفساد طيلة أيام العمل، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة بعد الزوال.

وبإمكان المتصلين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة، أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد، بالاتصال بالرقم 0537718888، من أجل ضبط المرتشين في حالة تلبس.