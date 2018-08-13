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كُتّاب وآراء
نيل 600 درهم مقابل شهادة طبية يضع طبيبا رهن الحراسة النظرية
يُواصل الخط المباشر المتعلق بتلقي الشكايات والتبليغات بشأن الرشوة ومختلف أشكال الفساد الإداري، التابع لرئاسة النيابة العامة، الإطاحة بتلبسين بتلقي رشاوى مقابل أداء عملهم في المرافق العمومية.
مركز الاستماع، الموجود بالمقر المركزي لرئاسة النيابة العامة، أسقط طبيبا بالدار البيضاء وهو متلبس بتلقي رشوة تقدر بـ600 درهم من أحد المواطنين.
وحسب ما أكده مصدر من النيابة العامة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المركز تلقى مكالمة من أحد المواطنين تفيد بأن طبيبا طالبه بمبلغ مالي مقابل الحصول على شهادة طبية.
وأضاف المصدر أن كمينا نصب للإطار الطبي، بمستشفى الملازم محمد بوافي التابع لعمالة الفداء مرس السلطان في الدار البيضاء، ليتم اعتقاله متلبسا، حيث يخضع لتدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة.
وقبل أيام من هذه الواقعة، يضيف مصدر هسبريس، سقط "الخط المباشر"، أيضا، طبيبا متدربا يمارس مهامه في مدينة القصر الكبير، شمال المملكة.
وتم إيقاف الطبيب ذاته بعد مطالبته لأحد المواطنين بمبلغ 50 درهما مقابل الحصول على شهادة طبية، حيث وُضع رهن الحراسة النظرية وإحالته على النيابة العامة المختصة.
ووصل عدد الحالات التي ضبطتها المصالح المختصة في حالة تلبس بتلقي رشوة، إلى حدود اللحظة، 31 حالة منذ إطلاق "الخط المباشر" للتبليغ عن الارتشاء من طرف النيابة العامة.
جدير بالذكر أن رئاسة النيابة العامة كانت قد دشنت مركزاً للاستماع يقوم الموظفون فيه باستقبال مكالمات المواطنين ضد الفساد طيلة أيام العمل، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة بعد الزوال.
وبإمكان المتصلين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة، أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد، بالاتصال بالرقم 0537718888، من أجل ضبط المرتشين في حالة تلبس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
وكذلك المواطن يساهم في ذلك بدفع الرجوة للحصول على شهادة مزورة لدفعها اما الادراة التي يعمل فيها لتبرير غيابه او للتأمين من اجل مضاعفة التعويض او للمحاكم ... .
المواطن يشتكي من الفساد وهو المفسد او مساهم فيه .
كنت مريض ذات يوم ذهبت الى المستشفى كشف عني الطبيب ( تحاليل. التزويد بالمغذي الطبي عبر الوريد...) تقريبا تلاث اطباء كل يعمل تخصص كنت اشعر بدوخة فضيعة لمدة يومين وبعد الكشف جاء عندي وقال لي كل شيء على مايرام ، وقلت له ارجوك ممكن ان تعطيني يوم او يومين لاسترجعي عافيتي ثم اعود الى العمل ؟ ذهب وجاءني بورقة مكتوب في اسفلها يعود الى العمل اليوم !!! رغم اني كنت لازلت اشعر بالدوخة والعياء، لولا اني احتفظ ببعض ايام العطل استعملتها يوهما لكنت طردت من العمل ؟؟؟؟؟؟ للاشارة فالفاتورة الاجمالية كانت تقريبا 1700 دولار دفع منها التأمين 1000 والباقي علي ولم يعطيني راحة ولو يوم واحد
ادن الحل ليس هو وضع الموظف تحت المجهر و جعله كبش فداء لفشل منظومة كاملة تبدأ بالتعليم وتنتهي بالقضاء مرور بالاقتصاد بل الحل هو اصلاح المنظومة كاملة وعلى راسها تبني ديموقراطية حقيقية
voilà encore deux toubibs rchaiwiwia,attrapés sur le tas,
alors qu'ils ont perdu la tête ces toubibs ou bien ils ont cru faire des fortunes sur le dos des gens,
et qu'ils ne lisent pas les informations d'arrestations des commis publics attrapés ,
الفساد الحقيقي محصن ولا يوجد تحقيق يتجرأ على متابعته. ولاكنه يخشى الرأي العام ويتناور لكي لا يوقضه من مضجعه.
من يريد أن يتاكد من ذلك فلينظر إلى قضية الكرطومي
ds tout les secteurs
la seul solution et les mini camera regitrement et donne la preuve au juge
avec arretez a vie de travaille ds des poste de responsabilite et retire les diplome universitaire pour ne pas affecte la qualite d universite
des centaine d univercite au maroc enseigne comment avoir la corruption et ne pas travaille par des prof dite experimente ds la corruption
les citoyen peuvent arrete la corruption ds une semaine
mais la justice et l etat ne veulent pas le faire et aide a protege l abuse et les crime de corruption