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الرئيسية | حوادث | نيل 600 درهم مقابل شهادة طبية يضع طبيبا رهن الحراسة النظرية

نيل 600 درهم مقابل شهادة طبية يضع طبيبا رهن الحراسة النظرية

نيل 600 درهم مقابل شهادة طبية يضع طبيبا رهن الحراسة النظرية
هسبريس- عبد الإله شبل
الاثنين 13 غشت 2018 - 13:00

يُواصل الخط المباشر المتعلق بتلقي الشكايات والتبليغات بشأن الرشوة ومختلف أشكال الفساد الإداري، التابع لرئاسة النيابة العامة، الإطاحة بتلبسين بتلقي رشاوى مقابل أداء عملهم في المرافق العمومية.

مركز الاستماع، الموجود بالمقر المركزي لرئاسة النيابة العامة، أسقط طبيبا بالدار البيضاء وهو متلبس بتلقي رشوة تقدر بـ600 درهم من أحد المواطنين.

وحسب ما أكده مصدر من النيابة العامة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المركز تلقى مكالمة من أحد المواطنين تفيد بأن طبيبا طالبه بمبلغ مالي مقابل الحصول على شهادة طبية.

وأضاف المصدر أن كمينا نصب للإطار الطبي، بمستشفى الملازم محمد بوافي التابع لعمالة الفداء مرس السلطان في الدار البيضاء، ليتم اعتقاله متلبسا، حيث يخضع لتدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة.

وقبل أيام من هذه الواقعة، يضيف مصدر هسبريس، سقط "الخط المباشر"، أيضا، طبيبا متدربا يمارس مهامه في مدينة القصر الكبير، شمال المملكة.

وتم إيقاف الطبيب ذاته بعد مطالبته لأحد المواطنين بمبلغ 50 درهما مقابل الحصول على شهادة طبية، حيث وُضع رهن الحراسة النظرية وإحالته على النيابة العامة المختصة.

ووصل عدد الحالات التي ضبطتها المصالح المختصة في حالة تلبس بتلقي رشوة، إلى حدود اللحظة، 31 حالة منذ إطلاق "الخط المباشر" للتبليغ عن الارتشاء من طرف النيابة العامة.

جدير بالذكر أن رئاسة النيابة العامة كانت قد دشنت مركزاً للاستماع يقوم الموظفون فيه باستقبال مكالمات المواطنين ضد الفساد طيلة أيام العمل، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة بعد الزوال.

وبإمكان المتصلين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة، أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد، بالاتصال بالرقم 0537718888، من أجل ضبط المرتشين في حالة تلبس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - انشري يا عزيزتي الاثنين 13 غشت 2018 - 13:19
واش هاد الرقم كايقبل شكايات ضد الفاسدين ديال بصح وهادشي ديال الاطباء تصفية حسابات مع لوقف مع طبيب الاطفال المغتال ضد الدولة هههه عاشت الديموقراطية
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35
2 - وكالين الحرام الاثنين 13 غشت 2018 - 13:24
ويا لي كيشدو الرشوة راكم غير كتاكلو فلوس الحرام وكتدخلو الحرام لديوركم والحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع اما لي كيعطيكم الرشوة الله يهديه
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16
3 - مواطن الاثنين 13 غشت 2018 - 13:24
جل الاطباء يتعاملون بالشواهد المزور في القطاع الخاص و العام .
وكذلك المواطن يساهم في ذلك بدفع الرجوة للحصول على شهادة مزورة لدفعها اما الادراة التي يعمل فيها لتبرير غيابه او للتأمين من اجل مضاعفة التعويض او للمحاكم ... .
المواطن يشتكي من الفساد وهو المفسد او مساهم فيه .
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21
4 - hassan الاثنين 13 غشت 2018 - 13:24
الغريب في الامر أن أغلب الحالات التي يتم نشرها أو تداولها عبر المنابر الاعلامية و المتعلقة بالترويج لمحارية ظاهرة الرشوة ...فقد نجد كثيرا عبارة ...كمين...كأننا في بلاد المصيدة فقط يعني اللي دار شي حاجة تصيد و اللي بقا ياكل و ينهب كيفما شاء هانيا
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7
5 - هرو هولاكو الاثنين 13 غشت 2018 - 13:25
جميل أن هناك خط مباشر للتبليغ الجريمة في وقتها حتى تكون الحجة ثابتة. فبالله عليكم كيف لموظفي أن يمد يده لمواطن مهما كانت درجته لابتزازه في شهادة ربما سيستعملها صاحبها في تزوير أو احتيال وبدلك يكون قد ارتكب مخالفتين وضعف المشكل. وبخصوص رقم التبليغ عن الجريمة فإننا نشكر جزيل الشكر جريدة هسبريس نشره مرة أخرى للمساهمة في التوعية والتخسيس.
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5
6 - رشيد الاثنين 13 غشت 2018 - 13:30
بكل صراحة ينقصنا الوعي بالحقوق و الجرأة في المطالبة بها، ثقافة المصلحة و "أنا و من وراءي الطوفان" فيروس يحول دون وصولنا لمحاربة المفسدين.
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7 - فرق كبير الاثنين 13 غشت 2018 - 13:32
عند الغرب الامر مختلف
كنت مريض ذات يوم ذهبت الى المستشفى كشف عني الطبيب ( تحاليل. التزويد بالمغذي الطبي عبر الوريد...) تقريبا تلاث اطباء كل يعمل تخصص كنت اشعر بدوخة فضيعة لمدة يومين وبعد الكشف جاء عندي وقال لي كل شيء على مايرام ، وقلت له ارجوك ممكن ان تعطيني يوم او يومين لاسترجعي عافيتي ثم اعود الى العمل ؟ ذهب وجاءني بورقة مكتوب في اسفلها يعود الى العمل اليوم !!! رغم اني كنت لازلت اشعر بالدوخة والعياء، لولا اني احتفظ ببعض ايام العطل استعملتها يوهما لكنت طردت من العمل ؟؟؟؟؟؟ للاشارة فالفاتورة الاجمالية كانت تقريبا 1700 دولار دفع منها التأمين 1000 والباقي علي ولم يعطيني راحة ولو يوم واحد
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8 - younes الاثنين 13 غشت 2018 - 13:35
الفساد الحقيقي ليس في تلقي دريهمات معدودة من طرف موظفين بسطاء انهكهم غلاء المعيشة و تجميد الاجور مند مايزيد على سبع سنوات ،الفساد الحقيقي هو الموجود في ابرام الصفقات العمومية التي تقدر بالملايير ،الفساد الحقيقي هو نهب خيرات هدا البلد واستيفاد المسؤوليين الكبار سواء المدنيين او العسكريين من تعويضات خيالية ومن فواتير البنزيين ، الفساد هو سرقة المحروقات من تكنات الجيش والشرطة و تزووير الفواتير لاستخلاص مبالغ خيالية ووهمية من خزينة الدولة ـ الفساد الحقيقي هو عندما تمت خوصصة التعليم والصحة واصبح الموظف والمواطن البسيط في مواجهة بالوعة للاموال تثمثل في اداء شهريات واقساط المدرسة لابناءهم ،الفساد الحقيقي هو ايقاف او عرقلة الاستثمار بشقيه العمومي والخاص الدي يخلق رواجا و فرصا للعمل .....،
ادن الحل ليس هو وضع الموظف تحت المجهر و جعله كبش فداء لفشل منظومة كاملة تبدأ بالتعليم وتنتهي بالقضاء مرور بالاقتصاد بل الحل هو اصلاح المنظومة كاملة وعلى راسها تبني ديموقراطية حقيقية
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4
9 - ils ont perdu la tête الاثنين 13 غشت 2018 - 13:36
un toubib vole un bébé d'une femme qui a accouché dans un hôpital public,il est arrêté,
voilà encore deux toubibs rchaiwiwia,attrapés sur le tas,
alors qu'ils ont perdu la tête ces toubibs ou bien ils ont cru faire des fortunes sur le dos des gens,
et qu'ils ne lisent pas les informations d'arrestations des commis publics attrapés ,
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10 - حسام الاثنين 13 غشت 2018 - 13:40
خطوة حسنة لكن نتمنى أن يسري المفعول حتى على كبار المسؤولين
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11 - لوارزازي الدمناتي الاثنين 13 غشت 2018 - 13:46
لاحول ولا قوة الا بالله العضبم واحد داخل كومة لنص صبيطار واحد طامع 50 درهم يا سلام
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12 - adolmo الاثنين 13 غشت 2018 - 13:47
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لنغير سلوكاتنا حتما سيتغير الجميع. عندما تصبح فعلا الصحة مضمونة للجميع و في متناول المريض بدون شروط آنذاك لا يبقى للرشوة منفذ. لكن من الضروري تجاوز منطق التوعية الأخلاقية لتفعيل القانون.
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13 - مقاطعة الاثنين 13 غشت 2018 - 13:49
بغينا هاذ الخط يجيب لينا شي حوت من دوك الحيتان الكبرى فطريق أما هذا طبيب وهذا شرطي وهذا دركي هادوك مجرد اكباش فذاء
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14 - صاحب ضمير الاثنين 13 غشت 2018 - 13:53
القانون يشهر في وجه البسطاء ويطبق على الضعفاء فقط. اجل كيف يعقل ان هناك العشرات من الملفات اودعت لذى القضاء من طرف رئيس المجلس الاعلى للحسابات في شان اختلاسات بالملايير والترامي على الملك العام للدولة وصفقات مشبوهة وميزانيات تبخرت ورؤسات جماعات متورطة ولم نسمع باي حكم او احتجاز او او او .....باختصار القضاء في المغرب يسير بسرعتين فلما يتعلق الامر بهيبة الدولة فالقضاء يتجند ويجتهد ويصدر حكمه ولو في ساعت متاخرة من الليل ولما يتعلق الامر بالحيتان الكبيرة نمر الى السرعة البطيئة وهلم جرا.....
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15 - الفساد بالامتياز الاثنين 13 غشت 2018 - 13:53
هذا الطبيب ما هو إلا اضحية لتنويم الرأي العام حول الفساد.
الفساد الحقيقي محصن ولا يوجد تحقيق يتجرأ على متابعته. ولاكنه يخشى الرأي العام ويتناور لكي لا يوقضه من مضجعه.
من يريد أن يتاكد من ذلك فلينظر إلى قضية الكرطومي
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16 - basma الاثنين 13 غشت 2018 - 13:56
l etat doit forme une equipe policier specialise qui fait tombe la corruption avec des commediens qui joue le role de citoyen qui a besoin de service avec des cameras et des registrements preuve solide pour jugement
ds tout les secteurs
la seul solution et les mini camera regitrement et donne la preuve au juge
avec arretez a vie de travaille ds des poste de responsabilite et retire les diplome universitaire pour ne pas affecte la qualite d universite
des centaine d univercite au maroc enseigne comment avoir la corruption et ne pas travaille par des prof dite experimente ds la corruption
les citoyen peuvent arrete la corruption ds une semaine
mais la justice et l etat ne veulent pas le faire et aide a protege l abuse et les crime de corruption
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