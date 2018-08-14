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كُتّاب وآراء
القضاء يؤكد متاجرة مسؤول جماعي بالمخدرات
قضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة من الحبس النافذ في حق النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين بضواحي مراكش، بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة في قضية تتعلق بالمخدرات.
وكانت المحكمة قد قضت، في مرحلتها الابتدائية، بسنتين ونصف السنة من الحبس النافذ في حق المسؤول الجماعي سالف الذكر، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات المذكورة.
وسبق للغرفة الجنحية نفسها بالمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت، في وقت سابق، النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بسنة حبسا نافذة في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات، قبل أن تبرئه من التهمة المنسوبة إليه في المرحلة الاستئنافية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهم حصل على عضوية المجلس الجماعي لسيد الزوين في الانتخابات الجماعية لسنة 2003 بتزكية من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم أعيد انتخابه في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يتمكن من إحراز مقعده للمرة الثالثة كعضو بالمجلس الجماعي في انتخابات 2015 بتزكية من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ليشغل منصب النائب الثاني للرئيس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
نائب برلماني بدل من أن يَصْب كل إهتمامه لقضاء مصالح المواطنين إذا به يتاجر في المخدرات من أجل تخدير عقول الشباب وكسب المال الحرام .
وبدل من أن تصدر في حقه عقوبات قاسية حتى يكون عبرة لغيره إذا بالقضاء المرتشي يحكم في حقه بالسجن سنة في حين يكشر أنيابه ويخرج مخالبه في حق المعتقلين المنتمين للتيار السلفي وذلك تنفيذا لأوامر الخبثاء الأمريكيين وتقديمهم كأكباش فداء من أجل إرضاءهم وكسب حفنة من الدولارات.
آش غادي نقول ليك أبها النائب ؛ نعلة اله وعاليك يا مفسد.