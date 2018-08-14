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الرئيسية | حوادث | القضاء يؤكد متاجرة مسؤول جماعي بالمخدرات

القضاء يؤكد متاجرة مسؤول جماعي بالمخدرات

القضاء يؤكد متاجرة مسؤول جماعي بالمخدرات
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 10:10

قضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة من الحبس النافذ في حق النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين بضواحي مراكش، بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة في قضية تتعلق بالمخدرات.

وكانت المحكمة قد قضت، في مرحلتها الابتدائية، بسنتين ونصف السنة من الحبس النافذ في حق المسؤول الجماعي سالف الذكر، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات المذكورة.

وسبق للغرفة الجنحية نفسها بالمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت، في وقت سابق، النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بسنة حبسا نافذة في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات، قبل أن تبرئه من التهمة المنسوبة إليه في المرحلة الاستئنافية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهم حصل على عضوية المجلس الجماعي لسيد الزوين في الانتخابات الجماعية لسنة 2003 بتزكية من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم أعيد انتخابه في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يتمكن من إحراز مقعده للمرة الثالثة كعضو بالمجلس الجماعي في انتخابات 2015 بتزكية من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ليشغل منصب النائب الثاني للرئيس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - noure الثلاثاء 14 غشت 2018 - 10:33
مذه الضاهرة معروفة من زمان يستغلون نفوذهم للتجارة في الممنوعات
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2 - الغزالي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 10:34
حكم خفيف حيت انه ناءب الرءيس..اما اذا كان مواطن عادي فله عدت سنين مع غرامۃ اعلی..
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5
3 - سكيروفبن الثلاثاء 14 غشت 2018 - 10:37
أين نحن من إستقلالية القضاء.أين نحن من دولة الحق والقانون.والله إننا فبلاد الظلم والحكرة والمحسوبية والزبونية وباك صبحي.
نائب برلماني بدل من أن يَصْب كل إهتمامه لقضاء مصالح المواطنين إذا به يتاجر في المخدرات من أجل تخدير عقول الشباب وكسب المال الحرام .
وبدل من أن تصدر في حقه عقوبات قاسية حتى يكون عبرة لغيره إذا بالقضاء المرتشي يحكم في حقه بالسجن سنة في حين يكشر أنيابه ويخرج مخالبه في حق المعتقلين المنتمين للتيار السلفي وذلك تنفيذا لأوامر الخبثاء الأمريكيين وتقديمهم كأكباش فداء من أجل إرضاءهم وكسب حفنة من الدولارات.
آش غادي نقول ليك أبها النائب ؛ نعلة اله وعاليك يا مفسد.
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5
4 - مكناس الثلاثاء 14 غشت 2018 - 11:03
مستشار جماعي يتاجر في المخدرات، و حكم عليه بسنة او سنة و نصف نافدة . يا للعار على هدا الحكم الجائر يا يويلتنا من هدا القضاء الغير منصف، يا للشوهة....
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5
5 - martin pres du kiss الثلاثاء 14 غشت 2018 - 11:06
on change de parti comme on change de chaussettes suivant les saisons...raison pour laquelle nos partis sont des boutiques où en vend a qui donne mieux des merites et les recompenses.qui reviennent avec un revenu pour l'acheteur. qui lui meme seul le benifice .l'autorité.l'uminité ....etc..interessent.alors il se lance ds des affaires mafieuses sachant que personne au maroc ne peut l'arreter.ou le condamner.et meme arreter en flagrant delit..la plupart du temps passe sous entendu.surtout s'il s'agit d'un gd bonnet..il ne sera pas inquiet..il sera limogé de son poste ..pour prendre un autre ...c'est notre maroc..la loi est avec le plus fort..et ils se soutiennt,les uns les autres par peur d'etre mis en evidence....car ils sont tous les meme..le BLED est 1 gd gateau qu'ils partagent entre eux .jetant aux pauvres les poubelles a neyoyer.
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6 - مغربي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 11:10
لمادا خفف الحكم على هدا المسؤول؟؟ القدوة !! أليس من المنطق أن يشدد ضد هدا و يخفف ضد مواطن عادي
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0
7 - ما هذا ؟؟؟؟؟؟ الثلاثاء 14 غشت 2018 - 11:15
يعلمون انه تاجر مخدرات ويزكونه للحصول على مقعد. هل تاجر مخدرات سيغير الأمور للاحسن؟؟كيف يعقل واش الذيب غايحرس الغنم ؟؟؟ كيف تحكمون أين عقولكم أين اخلاق الأجداد لجراو على الإستعمار؟؟بل نحن لا زلنا مستعمرين
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8 - سوسية الثلاثاء 14 غشت 2018 - 11:19
يا عباد الله كلشي فاسد فمن غادي اثيق المواطن لا حول ولا قوة الا بالله هاد البلاد غادية للهاوية ما فيها شك كون كان شي مواطن عادي كون ضربوه ب 3 سنين ونهار افكر استأنف ازيدوه . لك الله يا وطني
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