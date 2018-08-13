بحث يحدد تفاصيل اعتداء على شرطي في المحمدية

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع قضية إيقاف مهاجرة مغربية بالخارج بسبب خلاف مع موظف بدائرة للشرطة بمدينة المحمدية، أوردت المديرية العامة للأمن الوطني أنها فتحت بحثا إداريا إلى جانب نتائج البحث القضائي الذي أجري بخصوص هذه الواقعة، حيث شمل مراجعة كافة الإجراءات المسطرية المنجزة بخصوصها.

وكشفت المديرية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن "المعنية بالأمر تقدمت بتاريخ 3 غشت الجاري أمام دائرة الشرطة رياض السلام بمدينة المحمدية، مرفوقة بابنتها، بغرض سحب شهادة إدارية سبق أن تقدمت بطلبها خلال اليوم السابق وتصادف مع وجود مرتفقين آخرين بمقر الدائرة لإنجاز الغرض الإداري نفسه، والذين تجاوزتهم واقتحمت مكتب موظف الشرطة مطالبة إياه بتسليمها الوثيقة الإدارية فورا؛ وهو ما تعامل معه الشرطي وطالبها باحترام باقي المواطنين، قبل أن تعرضه للسب والشتم المقرون بالعنف الجسدي".

على ضوء هذه التطورات، يقول البلاغ، "تدخل رئيس الدائرة في محاولة لتهدئة المعنية، التي واصلت هجومها على موظف الشرطة، ليتم على الفور إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإنجاز مسطرة قضائية في حقها مع وضعها رهن تدبير الحراسة النظرية، فضلا عن تقديم ابنتها في حالة سراح، فيما أدلى موظف الشرطة بشهادة طبية تحدد مدة العجز الذي تعرض له في 20 يوما".

ومواصلة للبحث، تقول المديرية، "تم تحصيل إفادات أربعة من الشهود الذين حضروا أطوار هذه الواقعة بشكل مباشر، والذين أجمعوا في تصريحاتهم على واقعة العنف الذي تعرض لها الشرطي، دون تسجيل أي سلوك عنيف من طرفه اتجاه ابنة المعنية، وهو الأمر نفسه الذي أكدته هذه الأخيرة خلال الاستماع إليها في محضر رسمي، مؤكدة شفويا أنها تعاني من حالة مرضية تفقد معها السيطرة على نفسها".

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها "حريصة على مواكبة البحث الإداري الجاري بخصوص هذه الواقعة، في أفق رصد أي سلوكيات غير مهنية أو تقصير من جانب موظف الشرطة المذكور، بقدر حرصها على الالتزام بالحماية التي يقرها القانون للموظف العمومي أثناء أدائه لواجبه المهني".