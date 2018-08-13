محاولة اغتصاب قاصر تقود شابا إلى مخفر الدرك

هسبريس من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت أورير، اليوم الاثنين، شابا في بداية عقده الثاني متهما في قضية تتعلق بمحاولة اغتصاب فتاة قاصر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل استنطاقه بخصوص التهمة المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى مباغته المشتبه فيه فتاة قاصرا، تبلغ من العمر 16 سنة، كانت ترعى أغناما بأحد دواوير مشيخة الزات، بجماعة تغدوين.

ويواجه المتهم بعمده إلى إمساك القاصر بالقوة من أجل اغتصابها؛ غير أن مقاومتها وصراخها أفضيا إلى تدخل أحد المواطنين الذي هرع إلى نجدتها، وهو ما أدى إلى فرار المعني بالأمر قبل توقيفه مباشرة بعد وضع والد الفتاة شكاية لدى درك آيت أورير.