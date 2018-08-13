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الرئيسية | حوادث | محاولة اغتصاب قاصر تقود شابا إلى مخفر الدرك

محاولة اغتصاب قاصر تقود شابا إلى مخفر الدرك

محاولة اغتصاب قاصر تقود شابا إلى مخفر الدرك
هسبريس من مراكش
الاثنين 13 غشت 2018 - 17:10

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت أورير، اليوم الاثنين، شابا في بداية عقده الثاني متهما في قضية تتعلق بمحاولة اغتصاب فتاة قاصر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل استنطاقه بخصوص التهمة المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى مباغته المشتبه فيه فتاة قاصرا، تبلغ من العمر 16 سنة، كانت ترعى أغناما بأحد دواوير مشيخة الزات، بجماعة تغدوين.

ويواجه المتهم بعمده إلى إمساك القاصر بالقوة من أجل اغتصابها؛ غير أن مقاومتها وصراخها أفضيا إلى تدخل أحد المواطنين الذي هرع إلى نجدتها، وهو ما أدى إلى فرار المعني بالأمر قبل توقيفه مباشرة بعد وضع والد الفتاة شكاية لدى درك آيت أورير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يا قاضي السماء أجرنا الاثنين 13 غشت 2018 - 17:40
الدرك الملكي يعتقل الجاني ويقدمه للعدالة وبعد الحكم عليه بالبرائة ستنتحر الفتاة لكون المحكمة لن تنصفها ، وهدشي للي وقع مع قاصرتناوب على إغتصابها من كل جهة أربعة شبان بعد إختطافها بمراكش وبرأتهم المحكمة .
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12
2 - محمد من ايطاليا الاثنين 13 غشت 2018 - 17:52
لابد من ايجاد مخرج لهذه المعضلة التي اصبح يعيشها المغرب فلا كلام الا على الاغتصاب والتسيب والتشرميل والكريساج يوميا اينما وليت وجهك ووجهتك.
يجب سن قوانين مشددة على مرتكبي الجرائم ويجب ان تكون العقوبات صارمة دون اي تدخل او عفو.
وكيف لا سن قانون يتم بموجبه القيام باخصاء الجناة وبعدها اخذهم الى المنطقة العازلة للعيش تحت حر الشمس ويذوقوا وبال الجوع والعطش ويتمنوا في بعدها رؤية نعيم خبز امهاتهم وقفة آبائهم وعطف اقرباءهم ويحمدوا الله على ما اتاهم من نعمة.
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6
3 - z tab3 الاثنين 13 غشت 2018 - 17:57
واش مازال دابا ش بنت كترعى الغنم
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-5
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