24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. انفراج أزمة "لارام" .. زيادة رواتب الربابنة وجلب 140 طيارا إضافيا (5.00)

  2. حلول "لارام" يرفضها الربابنة .. الطيارون يريدون تلبية مطالبهم كاملة (5.00)

  3. عبد الله غل: الرئيس ترامب يمثل تهديدا عالميا (5.00)

  4. مستشفى شفشاون يفعل "المواعيد الطبية عن بعد" (5.00)

  5. شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مقتل "وسيطة للدعارة" يستنفر دركيي إمنتانوت

مقتل "وسيطة للدعارة" يستنفر دركيي إمنتانوت

مقتل "وسيطة للدعارة" يستنفر دركيي إمنتانوت
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 08:12

فتحت مصالح الدرك الملكي بإمنتانوت تحقيقا أوليا في وفاة "كـ. ب"، 68 سنة، بالمركز الصحي الذي نقلت إليه إثر تعرضها للضرب على مستوى الرأس والوجه، في ظروف غامضة، داخل مسكنها بدوار تزدرا بجماعة تمليلت.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، هرعت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية إمنتانوت إلى مسرح الجريمة، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، لجمع كل المعطيات التي يمكن أن تفيد في الكشف عن سبب هذه الوفاة الغامضة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكة، كانت تقوم بـ"الوساطة في الدعارة"، وعثر عليها جيرانها غارقة في دمائها، مضيفة أن سائق سيارة الإسعاف أخبر عناصر الدائرة الأمنية بمفوضية إمنتانوت بالواقعة، لتنتقل الشرطة إلى المركز الصحي للوقوف على ظروف النازلة وتوقيف مرافقة للهالكة.

ورجحت المصادر نفسها أن تكون الوفاة نتيجة لجريمة قتل، مبرزة أن المحققين وجدوا بمحيط الجريمة بطاقة وطنية لشابة مشتبه بتورطها ضمن ما جرى.

عناصر الدرك الملكي أشرفت على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمدينة مراكش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة الغامضة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.