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الرئيسية | حوادث | مريض يعتدي على أطر صحية بمشفى الحسيمة‎

مريض يعتدي على أطر صحية بمشفى الحسيمة‎

مريض يعتدي على أطر صحية بمشفى الحسيمة‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 04:26

اعتدى مريض على ممرضين بمصلحة الصحة العقلية والنفسية بالمستشفى الجهوي بالحسيمة، أمس الاثنين، بعدما كان في حالة هيجان.

مصدر طبي أورد أن المريض جاء إلى المشفى دون مرافقة، وطلب حقنة مهدئة، قبل أن يتحول الأمر إلى ضرب واعتداء على الممرضين المزاولين بالمرفق الصحي.

وقد طالب العاملون بالمشفى وزارة الصحة بالعمل على توفير الأمن الخاص، وحماية الممرضين من الأخطار المحدقة بهم.

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