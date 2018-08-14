24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أسعار التعليم الخصوصي ترتفع بـ60% في المدن المغربية الكبرى
- عالمة مغربية تحقق إنجازا في الفيزياء النووية بمختبرات أمريكا
- دليل للتعامل مع الاحتجاجات يعزز الحكامة الأمنية في المغرب
- "على جسر الشوق".. أسرار رحلة بنت الشاطئ من النيل إلى فاس
- انفراج أزمة "لارام" .. زيادة رواتب الربابنة وجلب 140 طيارا إضافيا
انفراج أزمة "لارام" .. زيادة رواتب الربابنة وجلب 140 طيارا إضافيا (5.00)
حلول "لارام" يرفضها الربابنة .. الطيارون يريدون تلبية مطالبهم كاملة (5.00)
شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة (4.67)
- شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة - (110)
- العلوي يدعو المصلحين إلى تسمية المفسدين بطريقة مباشرة - (71)
- هل يُرسل الملك محمد السادس وزراء في حكومة العثماني إلى السجن؟ - (71)
- أسعار التعليم الخصوصي ترتفع بـ60% في المدن المغربية الكبرى - (53)
- انفراج أزمة "لارام" .. زيادة رواتب الربابنة وجلب 140 طيارا إضافيا - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حوادث السير تحصد 25 قتيلا بمدن المغرب
لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 2003 آخرون، إصابة 12 منهم بليغة، في 1440 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 غشت 2018.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 33 ألف و516 مخالفة، وأنجزت 9210 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 24 ألف و306 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و609 ألف و425 درهما، فيما بلغ عددالعربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4561 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4547 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 102 مركبة.