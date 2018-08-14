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الرئيسية | حوادث | حوادث السير تحصد 25 قتيلا بمدن المغرب

حوادث السير تحصد 25 قتيلا بمدن المغرب

حوادث السير تحصد 25 قتيلا بمدن المغرب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 02:38

لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 2003 آخرون، إصابة 12 منهم بليغة، في 1440 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 غشت 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 33 ألف و516 مخالفة، وأنجزت 9210 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 24 ألف و306 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و609 ألف و425 درهما، فيما بلغ عددالعربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4561 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4547 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 102 مركبة.

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