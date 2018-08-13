فتح بحث قضائي مع متورط في نشر أخبار زائفة

هسبريس من الرباط

قامت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، اليوم الاثنين، بفتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالقيام بسوء نية بنشر أخبار زائفة وادعاءات كاذبة.

وكان المعني بالأمر، البالغ من العمر 27 سنة، قد ظهر، مساء أمس الأحد، في مقطع فيديو يحتج فيه على غياب الموظفين بإحدى دوائر الشرطة بمدينة الجديدة، وعدم تمكنه من تسجيل شكاية حول تعرضه لهجوم من قبل عصابة إجرامية، "فضلا عن ادعائه تواجد جميع موظفي الأمن بأحد المواسم المحلية، وهي المعطيات التي تم تكذيبها في الحين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن يتم فتح بحث قضائي لتحديد الملابسات المحيطة بتسجيل هذا المقطع".

ووفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن أظهرت تحصيل عناصر الأمن بدائرة الشرطة لشكاية أفراد أسرة المشتبه فيه، المتعلقة بسوء الجوار وتبادل العنف، وإجرائهم لكافة التحريات الميدانية والإجراءات القانونية بشأنها، في اللحظة نفسها التي كان المشتبه فيه يسجل مقطع الفيديو خارج المرفق الأمني.

وقد أفضت الأبحاث أيضا، وفق المصدر ذاته، "لتسجيل عدة مغالطات في حق المشتبه فيه، أهمها ادعاؤه تواجد جميع موظفي الشرطة بأحد المواسم المحلية، في حين إن هذه التظاهرة التي تقام في منطقة خارج نفوذ مصالح الشرطة، لا تشارك فيها هذه الأخيرة بأي شكل من الأشكال".

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة، في انتظار تقديمه أمام العدالة.