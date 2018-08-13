جريمة قتل توقع انفصاليا في قبضة أمن مراكش

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر أمن مراكش من توقيف ناشط بجبهة البوليساريو متورط في جريمة قتل عمد جرت أطوارها خلال سنة 2011 بمدينة العيون.

وكان شخصان قد تقدما أمام مصالح المداومة بمنطقة جليز من أجل خلاف ناتج على حالة سكر متقدمة كانا عليها، حيث رفض أحدهما بشكل قاطع أن يمد عناصر الشرطة بهويته الحقيقية؛ ما استدعى إخضاعه للتدقيق باستعمال تقنيات التعرف على البصمات التي أظهرت أنه مبحوث عنه من قبل الشرطة القضائية بمدينة العيون من أجل القتل العمد.

كما كشفت مواصلة البحث في هذه القضية عن فرار المشتبه فيه فور ارتكابه لجريمة القتل العمد نحو المنطقة العازلة بتيفاريتي، بتواطؤ مع أوساط انفصالية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خصوصا من إحدى قريباته التي تتزعم النشاط الانفصالي بالمنطقة، قبل أن تحتضنه مخيمات تندوف التي شارك فيها، بحسب تصريحاته، في اجتماعات وأنشطة تستهدف الوحدة الترابية للمملكة.

كما أكدت مصادر مقربة من البحث أن المعني بالأمر، وبعد عودته إلى المغرب بداية الشهر الجاري بطريقة فراره نفسها، بقي على اتصال مباشر مع قيادات في الكيان الوهمي، حيث حجزت بحوزته سجلات لمحادثات وصور توثق للقائه بمسؤولي الصف الأول بالبوليساريو، وأخرى مع جزائريين وأجانب مساندين للطرح الانفصالي.

ومن المرتقب أن يتم ترحيل المعني، فور تقديمه أمام النيابة العامة المحلية بمراكش، إلى مدينة العيون، من أجل وضعه رهن إشارة فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت التي تورط فيها سنة 2011، وذهب ضحيتها في حينه شاب من مواليد 1993.