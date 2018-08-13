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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل توقع انفصاليا في قبضة أمن مراكش

جريمة قتل توقع انفصاليا في قبضة أمن مراكش

جريمة قتل توقع انفصاليا في قبضة أمن مراكش
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 غشت 2018 - 19:24

تمكنت عناصر أمن مراكش من توقيف ناشط بجبهة البوليساريو متورط في جريمة قتل عمد جرت أطوارها خلال سنة 2011 بمدينة العيون.

وكان شخصان قد تقدما أمام مصالح المداومة بمنطقة جليز من أجل خلاف ناتج على حالة سكر متقدمة كانا عليها، حيث رفض أحدهما بشكل قاطع أن يمد عناصر الشرطة بهويته الحقيقية؛ ما استدعى إخضاعه للتدقيق باستعمال تقنيات التعرف على البصمات التي أظهرت أنه مبحوث عنه من قبل الشرطة القضائية بمدينة العيون من أجل القتل العمد.

كما كشفت مواصلة البحث في هذه القضية عن فرار المشتبه فيه فور ارتكابه لجريمة القتل العمد نحو المنطقة العازلة بتيفاريتي، بتواطؤ مع أوساط انفصالية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خصوصا من إحدى قريباته التي تتزعم النشاط الانفصالي بالمنطقة، قبل أن تحتضنه مخيمات تندوف التي شارك فيها، بحسب تصريحاته، في اجتماعات وأنشطة تستهدف الوحدة الترابية للمملكة.

كما أكدت مصادر مقربة من البحث أن المعني بالأمر، وبعد عودته إلى المغرب بداية الشهر الجاري بطريقة فراره نفسها، بقي على اتصال مباشر مع قيادات في الكيان الوهمي، حيث حجزت بحوزته سجلات لمحادثات وصور توثق للقائه بمسؤولي الصف الأول بالبوليساريو، وأخرى مع جزائريين وأجانب مساندين للطرح الانفصالي.

ومن المرتقب أن يتم ترحيل المعني، فور تقديمه أمام النيابة العامة المحلية بمراكش، إلى مدينة العيون، من أجل وضعه رهن إشارة فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت التي تورط فيها سنة 2011، وذهب ضحيتها في حينه شاب من مواليد 1993.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - hamid الاثنين 13 غشت 2018 - 19:32
الانفصاليون يخرجون ويدخلون المغرب بكل سهولة ويرتكبون الجرائم ولايتم القبض عليهم الا صدفة. لك الله يا وطني
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2 - معاذ الاثنين 13 غشت 2018 - 19:33
ليعلم البوليساريو ان اللعب مع المغرب صعب جدا
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3 - Gala الاثنين 13 غشت 2018 - 19:35
المرجو أقصى العقوبات ضد الخائن والمجرم في آن واحد
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36
4 - ملاحظ الاثنين 13 غشت 2018 - 19:41
اكيد سنسمع الانفصاليين وهم يتحدثون انه تم القبض عليه لما كان بصدد نشاط حقوقي أو سياسي . وسيتم الترويج لذلك بوساءل الاعلام الجزاءرية الانفصالية وسيتم مكاتبة الأمين العام للأمم المتحدة . الاسطوانة أصبحت مألوفة لدى القاصي والداني . خير رد تطبيق القانون والسلام.
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31
5 - chouf الاثنين 13 غشت 2018 - 19:43
الله يعطي الصحة للامن الذي قبضت عن المجرم القاتل الفار ومخضرم منافق .يعيش في المغرب ويخدم جهة العار والمذلة عديانين الوطن الجزائر التي تلبس صفة البوليساريو اصحاب المشاكل.هاذا راه المغرب والحمد لله .مواطنين عاديين عرفين ان البوليساريو الحقيقي هم عسكر الجزائر .يبقى المنتظم الدولي يلزمه اعري على الكاملة .واصرح ان اطروحة البوليساريو هي عسكر الجزائر بلا ازواق.
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12
6 - noure الاثنين 13 غشت 2018 - 19:45
الروح عند الله عزيزة عيا ميهرب في الاخير تشد لينال جزاءه الاعدام او امؤبد .النفس بالنفس
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7 - hmida la feraille الاثنين 13 غشت 2018 - 19:47
اغلب البوليزاريو يكنون الحقد الدفين للمغاربه. اني شخصيا اوصف البوليزاريو بحركة كافرة شيوعيه مبادئها الكراهيه و الجهل والقتل. انظر الى وجوههم كلها مصديه. يجب الضرب بالنار لكل بوليزبال يريد زعزعه اسنقرار الوطن. اذا ارادو تاسيس جمهوريه عربيه فعليهم العوده الى موطنهم الاصلي اليمن. او بكل سهوله الجزائر تعطيهم منطقة اليربوع الازرق في صحرايها. ونبينا عليه السلام. لا تتق في العائدين من تندوف
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5
8 - ابن المغرب الاثنين 13 غشت 2018 - 19:47
لماذا لا يتم النطق بالحكم في حقه من طرف محكمة عسكرية بما انه عدو للوطن ? و لماذا لا يحاكم بالمحاكم الداخلية للمملكة ، باغيين يقربوه لأهله و يجمعو كل الانفصاليين بزنزانة وحدة ، راه السجن تايولد الأفكار اللي مكاتجيش فبال الأحرار
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9 - houssam الاثنين 13 غشت 2018 - 19:54
يدخلون المغرب ويخرجون منه كما شاؤوا وقتما شاؤوا مجاهرين بالعداء للمغرب ولا من رادع لهم. وهؤلاء اخطر من انفصاليي الخارج واعتقد ان الاوان حان للضرب على ايدي هؤلاء أن لم يكن الاوان قد فات فعلا. فقد طال الصبر....ونفد
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