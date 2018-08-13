مصرع طفل غرقا في قناة للسقي بآيت اعميرة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لقي طفل، يبلغ عمره 12 سنة، مصرعه غرقا وسط قناة للري، الاثنين، في المدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، على مستوى الجماعة الترابية لآيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وكان الطفل، الذي ينحدر من دوار "تن الطالب سالم"، التابع لجماعة آيت اعميرة، قد قصد قناة السقي من أجل السباحة، غير أنه غرق وسطها.

وحضرت إلى مكان الحادثة مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، وأشرفت على انتشال جثة المفارق للحياة من القناة، وتوجيهها إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها. كما جرى فتح تحقيق في أسباب وظروف غرق الطفل، تحت إشراف النيابة العامة.