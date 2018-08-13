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الرئيسية | حوادث | مصرع طفل غرقا في قناة للسقي بآيت اعميرة

مصرع طفل غرقا في قناة للسقي بآيت اعميرة

مصرع طفل غرقا في قناة للسقي بآيت اعميرة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 13 غشت 2018 - 20:43

لقي طفل، يبلغ عمره 12 سنة، مصرعه غرقا وسط قناة للري، الاثنين، في المدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، على مستوى الجماعة الترابية لآيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وكان الطفل، الذي ينحدر من دوار "تن الطالب سالم"، التابع لجماعة آيت اعميرة، قد قصد قناة السقي من أجل السباحة، غير أنه غرق وسطها.

وحضرت إلى مكان الحادثة مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، وأشرفت على انتشال جثة المفارق للحياة من القناة، وتوجيهها إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها. كما جرى فتح تحقيق في أسباب وظروف غرق الطفل، تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abdellah baroudi الاثنين 13 غشت 2018 - 20:56
قبل ان انتقد المسؤولين عن التقاعس في إنشاء مراكز الشباب.
اين مراقبة الاهل......
الله يرحم و يغفر له
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5
2 - maidjk الاثنين 13 غشت 2018 - 21:02
تعازينا الحارة لعائلة الفقيد..........
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8
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