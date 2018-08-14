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الرئيسية | حوادث | ميدلت .. السيول تقتل امرأة في جماعة تونفيت

ميدلت .. السيول تقتل امرأة في جماعة تونفيت

ميدلت .. السيول تقتل امرأة في جماعة تونفيت
ياسين أوشن
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:20

تسببت السيول بـ"تيقاجوين" ضواحي الجماعة الترابية تونفيت، بإقليم ميدلت، في وفاة امرأة خمسينية بعدما جرفتها مياه الوادي، مسببة هلعا في صفوف ساكنة المنطقة.

وأكد مصدر من عين المكان أن الضحية قصدت الغابة من أجل جلب الحطب للتدفئة، مع الانخفاض الواضح في درجة الحرارة والزخات العاصفية التي شهدتها المنطقة، غير أن الوادي فاجأها فجرفها حين همت بإنقاذ دابتها.

وأضاف المتحدث نفسه، وهو يبسط تفاصيل الحادث، أنه بمجرد تأخر الأم المتوفاة، والتي خلفت وراءها ستة أبناء، استنفرت المنطقة شبابها ورجالها بغية البحث عنها، غير أن السيول القوية جرفتها بعيدا عن الوادي.

بعد جهد في البحث عثر على المعنية بالأمر جثة هامدة، وأشرفت عناصر الوقاية المدنية على نقل الضحية إلى مستشفى ميدلت لإجراء التشريح تدقيقا في أسباب الوفاة.

وشهدت الجماعة الترابية تونفيت والدواوير التابعة لها، ابتداء من الأسبوع المنصرم، زخات عاصفية تسببت في انقطاع الطرقات بفعل ارتفاع منسوب المياه بالأودية، خاصة التي لا تتوفر على قناطر تسهل عملية السير والجولان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hicham الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:42
انا لله وانا اليه راجعون.
اظن ان المقصود حطب للطهي والطبخ وليس للتدفئة فنحن في عز الصيف.
شكرا هسبريس.
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2 - رشيد زين العابدين الثلاثاء 14 غشت 2018 - 12:43
نتمنى الرحمة لهذه السيدة المكافحة والتي تتحدى كل ظروف الفقر والتهميش والطبيعة من أجل إحضار حزمة حطب لتدفئة أبنائها.
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