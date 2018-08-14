24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة
- نيل 600 درهم مقابل شهادة طبية يضع طبيبا رهن الحراسة النظرية
- "جاستن المغربي" .. مطلوب للعدالة يحير الألمان بابتسامته الغامضة
- مصرع عاملين فلاحيين مغربيين في حادث بإيطاليا
- شرطي يطلق النار لضبط مروج مخدرات بالبيضاء
حلول "لارام" يرفضها الربابنة .. الطيارون يريدون تلبية مطالبهم كاملة (5.00)
شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة (4.67)
- شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة - (115)
- تونس تقترب من المساواة في الإرث و''للذكر مثل حظ الأنثيين" - (95)
- هل يُرسل الملك محمد السادس وزراء في حكومة العثماني إلى السجن؟ - (92)
- حقوقيون يكرّمون "طبيب الفقراء" ويطالبون بوقف حملات التضييق - (59)
- أردوغان يتعهد بمحاسبة "إرهابيين اقتصاديين" على تهاوي الليرة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ميدلت .. السيول تقتل امرأة في جماعة تونفيت
تسببت السيول بـ"تيقاجوين" ضواحي الجماعة الترابية تونفيت، بإقليم ميدلت، في وفاة امرأة خمسينية بعدما جرفتها مياه الوادي، مسببة هلعا في صفوف ساكنة المنطقة.
وأكد مصدر من عين المكان أن الضحية قصدت الغابة من أجل جلب الحطب للتدفئة، مع الانخفاض الواضح في درجة الحرارة والزخات العاصفية التي شهدتها المنطقة، غير أن الوادي فاجأها فجرفها حين همت بإنقاذ دابتها.
وأضاف المتحدث نفسه، وهو يبسط تفاصيل الحادث، أنه بمجرد تأخر الأم المتوفاة، والتي خلفت وراءها ستة أبناء، استنفرت المنطقة شبابها ورجالها بغية البحث عنها، غير أن السيول القوية جرفتها بعيدا عن الوادي.
بعد جهد في البحث عثر على المعنية بالأمر جثة هامدة، وأشرفت عناصر الوقاية المدنية على نقل الضحية إلى مستشفى ميدلت لإجراء التشريح تدقيقا في أسباب الوفاة.
وشهدت الجماعة الترابية تونفيت والدواوير التابعة لها، ابتداء من الأسبوع المنصرم، زخات عاصفية تسببت في انقطاع الطرقات بفعل ارتفاع منسوب المياه بالأودية، خاصة التي لا تتوفر على قناطر تسهل عملية السير والجولان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
اظن ان المقصود حطب للطهي والطبخ وليس للتدفئة فنحن في عز الصيف.
شكرا هسبريس.