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الرئيسية | حوادث | سيارة تصرع سائق دراجة نارية بضواحي مراكش

سيارة تصرع سائق دراجة نارية بضواحي مراكش

سيارة تصرع سائق دراجة نارية بضواحي مراكش
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 06:40

لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادثة سير مروعة وقعت عصر الاثنين بالطريق الجهوية المؤدية إلى منطقة السويهلة، على مستوى الجماعة القروية السعادة ضواحي مراكش، بعد دهسه بواسطة سيارة خفيفة.

وأحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بحي باب دكالة، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها قبل تسليمها لأقاربه.

مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للجماعة القروية السعادة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة خفيفة ودراجة نارية، ما تسبب في مصرع سائق الأخيرة الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

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