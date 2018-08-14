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كُتّاب وآراء
مصرع شخصين في انقلاب "سيارة أكباش" بأزيلال
لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت، اليوم الثلاثاء، بضواحي مدينة أزيلال إثر انقلاب سيارة "بيكوب" كانت محملة بأضاحي العيد، ومتجهة إلى أحد الأسواق الأسبوعية.
وأفادت مصادر أمنية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الحادثة أدت إلى انقلاب السيارة، ما تسبب في مصرع شخصين في الحين، وإصابة آخر نقل إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بأزيلال لتلقي العلاجات الضرورية؛ في حين تم توجيه جثتي الضحيتين إلى قسم الأموات بالمستشفى الجهوي لبني ملال، في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة.
وذكرت المصادر ذاتها أن أحد مفارقي الحياة في عقده الرابع، والثاني في عقده الثاني؛ فيما المصاب يبلغ من العمر 18 سنة، وجميعهم ينحدرون من جماعة تامدة نومرصيد، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ازيلال، مرجحة أن يكون الحادث نجم عن عدم تحكم السائق في السيارة بسبب السرعة، ما أدى إلى انقلابها.