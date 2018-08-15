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الرئيسية | حوادث | الشيرا تحرك متابعة شاب أمام القضاء في خريبكة

الشيرا تحرك متابعة شاب أمام القضاء في خريبكة

الشيرا تحرك متابعة شاب أمام القضاء في خريبكة
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 15 غشت 2018 - 07:19

أوقفت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة شابا في العشرين من عمره، على خلفية الاشتباه في تورطه في تجارة المخدرات وترويجها في دواوير الجماعة القروية أولاد عبدون المتاخمة لمدينة خريبكة.

وأوضح مسؤول في الدرك الملكي أن المعني بالأمر حاول الفرار في بداية العملية، غير أن العناصر الأمنية تمكنت من توقيفه بالقرب من دوار "العامريات"؛ فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها عن ضبط نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، وحجز دراجة نارية كانت تُستعمل في ترويج المخدرات.

وتمّ وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يُجريه المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديم المعني بالأمر أمام القضاء ومتابعته بتهم مرتبطة بـ"حيازة وترويج المخدرات".

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