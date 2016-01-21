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الرئيسية | حوادث | حقوقيون يطلبون تحقيقا في انتحار ضحية اغتصاب

حقوقيون يطلبون تحقيقا في انتحار ضحية اغتصاب

حقوقيون يطلبون تحقيقا في انتحار ضحية اغتصاب
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:05

طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق بخصوص انتحار فتاة قاصر، "ضحية اغتصاب جماعي وحكم قضائي غير منصف" على حد وصفه، مستغربا حكم البراءة الصادر في قضية الطفلة (ن. ح) التي تعرضت لاغتصاب جماعي من طرف أربعة أشخاص بتاريخ 21/01/2016 ضواحي مراكش، نتج عنه افتضاض بكارتها، وهتك عرضها من الدبر بالعنف والقوة، ما خلف لها أضرارا جسدية ونفسية بليغة.

وأوضحت رسالة موجهة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل، وكل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والاستئناف بمراكش، أن الأخيرة قضت طبقا للقرار رقم 619 الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 21/04/2016، في ملف جنائي رقم :358/2609/2016، بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وقضت ببراءتهم وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وأشارت الوثيقة المذكورة إلى أن هذا الحكم جعل الضحية تقدم على محاولات عدة لوضع حد لحياتها بتاريخ 22 /06/2016، عندما كانت نزيلة بالمركب الاجتماعي دار الأطفال بباب آغمات بمراكش، عبر محاولتها القفز من السطح العالي لهذه المؤسسة، ما تطلب معاينتها من طرف أخصائية نفسية أوصت بضرورة تتبع حالتها وعرضها على طبيب نفسي ومباشرة علاجها. لكن الضحية نسيمة ستتمكن من الانتحار شنقا بمنزل والديها بسيدي يوسف بن علي بمراكش يوم 23 ماي 2017 .

ودعا التنظيم الحقوقي نفسه القضاء إلى التقيد بأحكام القانون والنظر إلى ضحايا الاغتصاب، خاصة النساء، بمنظور قانوني وحقوقي، وليس بنظرة المجتمع الذي غالبا ما يرى أنهن مسؤولات وخاطئات تبعا للنظرة الدونية إلى المرأة؛ كما طالب بتصليب العقوبات وتشديدها في جميع قضايا الاغتصاب الجماعي والفردي، وأيضاً البيدوفيليا.

وشددت الهيئة الحقوقية ذاتها على ضرورة العمل على مواكبة ضحايا الاغتصاب عبر العلاج النفسي والإدماج الاجتماعي، وتوفير شروط أنسب من خلال مراكز مختصة ومتعددة المهام، لإعادة نوع من التوازن النفسي لهن، وإدماجهن في محيطهن دون تحسيسهن بأي مركب نقص أو تمييز.

يذكر أن القاصر السابق ذكرها اختطفت من ساحة عرصة المعاش بمحيط ساحة جامع الفنا يوم 21 يناير 2016، وتم اغتصابها بمنزل أحد المشتبه فيهم الواقع بسيدي موسى طريق اوريكة، مع ممارسة كل أشكال الترهيب والتعذيب الجسدي والنفسي في حقها، وفق مضمون الرسالة الحقوقية عينها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - غيثة الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:24
الله يرحمه و يغفر الله ..و ياخد لها حقها منهم فردا فردا و ياخد الحق في لي حكم عليهم باابراءة..غدا سوف يكررون فعلتهم ما داموا آمنوا العقاب كما يقال ...من أمن العقوبة أساء الأدب ...و الله يرحمها و يغفر لها و يربط على قلب أمها و دويه..☝️
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27
2 - ذ.نجيب بالعاصمي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:26
قضت الضحية وانتقلت الى دار البقاء واخذت معها الحقيقة.وهي حقيقة سيعلنها الواحد العدل يوم لا ينفع لا مال ولا رابطة.وكم هي عميقة وخز ضمير لم يعدل.
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21
3 - Adil الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:30
حيت القضاء ديالنا تبارك الله زين ماكاين ماعدل منه إلا كاين شي شفار كيبرؤوه ولا كين شي مغتصب كيغطيو عليه مزيان هدشي غير كملو عطاكم الله ديرو مابغيتو فالاخرة كل واحد ياخد حقو
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19
4 - من قريب الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:30
نعم البراءة للمغتصبين وربما غرامة للطفلة المغتصبة ...هذا هو المنطق و القضاء الشائع في المغرب و عدالته. واستقلال القضاء.. اربعة مغتصبين.. ان اولياؤهم سهل جمع8 ملايين سنتيم كهدية للقاضي الذي سيبت في القضية او من هو مسؤول مرتشي لتقلب رأس عن عقب.. اما اب الطفلة يكفيه شرفا انهم هتكوا عرضه من قبل و الدبر... والفقر.. ،لتعيش الاسرة هما و نكدا. و حبا للوطن و تقة في قضائه...
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14
5 - brahim benali الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:30
Les magistrats qui ont prononcé l’acquittement n faveur des violeurs doivent répondre de ce crime à la place des crimimin. Et à priori ils doivent être écartés de la fonction de magistrat
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5
6 - H MEN الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:31
اطلب من هاته الجمعية الاتيان بادلة قاطعة على ماتقوله فالقاضي يحكم بالادلة ولا يمكن ان يرسل بريئا الى السجن بالهضرة
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-33
7 - الظلم ظلمات يوم القيامة الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:31
حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة إلا بالله العظيم
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15
8 - Abdelhak الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:38
دولة الحق والقانون الاغتصاب في حق طفلة من طرف اربعة اشخاص والبراءة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.يجب الحكم باقسى العقوبات الممكنة.
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3
9 - L'injustice الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:41
Les juges qui ont émis leurs injustice à cette fille innocente doivent rendre des comptes. J'ai la conviction qu'ils ne seront pas punis car le système judiciaire marocain est un système corrompu d'en haut jusqu' au bas.
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10 - الهاشمي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:42
فل يتحمل القاضي الناطق بالحكم وزرها إلى يوم الدين.
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11 - Youssef الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:43
6 - H MEN
مدام أن الضحية اقدمت على الإنتحار فهذا دليل قاطع على تورطهم، خدم معانا عقلك الله يرحم لك الوالدين
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12 - محمد الثلاثاء 14 غشت 2018 - 18:46
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم... المغاربة سواسية امام القانون كذب كذب كذب... المال يشفع للمجرمين في المغرب...
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