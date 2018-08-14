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الرئيسية | حوادث | اعتقال طالبين قاعديين بتهمة التجمهر المسلح

اعتقال طالبين قاعديين بتهمة التجمهر المسلح

اعتقال طالبين قاعديين بتهمة التجمهر المسلح
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 22:16

قررت النيابة العامة بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال الطالبين القاعديين عز العرب شكرود وزكرياء العزوزي، وإحالتهما على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، بجلسة غد الأربعاء، لمتابعتهما بعدة تهم، من بينها المشاركة في تجمهر مسلح، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت الطالب زكرياء العزوزي، مساء الأحد الأخير، في طريق عودته من منطقة تانديت بضواحي أوطاط الحاج إلى فاس، بعد مشاركته في تخليد الذكرى السنوية لوفاة الطالب القاعدي مصطفى مزياني، الذي كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أربع سنوات، إثر خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام تواصل على مدى أزيد من 70 يوما.

فيما تم توقيف الطالب عز العرب شكرود، المعروف وسط رفاق النهج الديموقراطي القاعدي بالساحة الجامعية بفاس بـ"رزوق"، صباح أمس الاثنين، بعدما كان متوجها لزيارة أحد أفراد عائلته بأحد مستشفيات مدينة فاس.

يذكر أن الطالبين المذكورين من بين طلبة النهج الديموقراطي القاعدي الستة، الذين شاركوا الموسم الفارط، بالمركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، في إضراب عن الطعام دام 41 يوما، للمطالبة بالتراجع عن خوصصة الإطعام الجامعي ونقط أخرى كانت قد أقرتها جامعة فاس.

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