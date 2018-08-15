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كُتّاب وآراء
مغربي يقتل زوجته بطعنات سكين ضواحي غرناطة
ألقت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي وجه طعنات قاتلة إلى زوجته، بعدما قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح ببلدية دوركال، التابعة لمدينة غرناطة بإقليم الأندلس.
وقالت مصادر أمنية إسبانية إن الضحية، البالغة من العمر 21 عاما، تعرضت إلى اعتداء جسدي من قبل زوجها، الذي وجه إليها عدة طعنات بواسطة سكين، مشيرة إلى أن الجاني قام بنقلها على متن سيارته إلى مركز صحي بالبلدية ذاتها.
وتبعا للمصادر نفسها، فإن المعتدي ركن سيارته بالقرب من باب مبنى المركز الاستشفائي المذكور ثم هرب، قبل أن يتم العثور على المصابة مدرجة في دمائها من قبل أحد الأطر الطبية. وأضافتأن الطاقم الطبي لم يستطع فعل أي شيء من أجل إنقاذ حياتها.
وقال خوسي مانويل غريرو، المسؤول عن قسم المستعجلات بالمركز ذاته، إن الضحية خضعت لعملية الإنعاش القلبي الرئوي، قبل أن تفارق الحياة إثر سكتة قلبية ناتجة عن إصابتها بطعنات بالغة في القلب، مشيرا إلى أن دورية من الشرطة تمكنت من إيقاف الجاني بأحد الشوارع القريبة من المستشفى.
من جهتها، أوضحت أنطونيا فرنانديث، عمدة بلدية دوركال، أن الزوجين يقطنان بالمنطقة مدة سنة ونصف، وأنهما رزقا بابن حديث الولادة، معبرة عن حزنها الشديد جراء هذه الواقعة، التي خلفت صدمة في نفوس الساكنة، التي خرجت في وقفة احتجاجية للتنديد بتكرار حوادث العنف الزوجي في الآونة الأخيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
هناك بعض الناس لا يعرفون معنى الحوار لحل المشاكل حوارهم هو العنف.
لا يسعنا القول الا انا لله و انا اليه راجعون