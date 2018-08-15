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الرئيسية | حوادث | مغربي يقتل زوجته بطعنات سكين ضواحي غرناطة

مغربي يقتل زوجته بطعنات سكين ضواحي غرناطة

مغربي يقتل زوجته بطعنات سكين ضواحي غرناطة
متابعة من خالد ملوك
الأربعاء 15 غشت 2018 - 15:15

ألقت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي وجه طعنات قاتلة إلى زوجته، بعدما قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح ببلدية دوركال، التابعة لمدينة غرناطة بإقليم الأندلس.

وقالت مصادر أمنية إسبانية إن الضحية، البالغة من العمر 21 عاما، تعرضت إلى اعتداء جسدي من قبل زوجها، الذي وجه إليها عدة طعنات بواسطة سكين، مشيرة إلى أن الجاني قام بنقلها على متن سيارته إلى مركز صحي بالبلدية ذاتها.

وتبعا للمصادر نفسها، فإن المعتدي ركن سيارته بالقرب من باب مبنى المركز الاستشفائي المذكور ثم هرب، قبل أن يتم العثور على المصابة مدرجة في دمائها من قبل أحد الأطر الطبية. وأضافتأن الطاقم الطبي لم يستطع فعل أي شيء من أجل إنقاذ حياتها.

وقال خوسي مانويل غريرو، المسؤول عن قسم المستعجلات بالمركز ذاته، إن الضحية خضعت لعملية الإنعاش القلبي الرئوي، قبل أن تفارق الحياة إثر سكتة قلبية ناتجة عن إصابتها بطعنات بالغة في القلب، مشيرا إلى أن دورية من الشرطة تمكنت من إيقاف الجاني بأحد الشوارع القريبة من المستشفى.

من جهتها، أوضحت أنطونيا فرنانديث، عمدة بلدية دوركال، أن الزوجين يقطنان بالمنطقة مدة سنة ونصف، وأنهما رزقا بابن حديث الولادة، معبرة عن حزنها الشديد جراء هذه الواقعة، التي خلفت صدمة في نفوس الساكنة، التي خرجت في وقفة احتجاجية للتنديد بتكرار حوادث العنف الزوجي في الآونة الأخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - لا شيء الأربعاء 15 غشت 2018 - 15:23
لا حول ولا قوۃ الا باﷲ العلي العظيم اللهم ارحمها ورزق دويها الصبر. الام ماتت ولاب سيذهب الی السجن والولد تتكفل به عاءلۃ اسبانيۃ ؟
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25
2 - ملاك الأربعاء 15 غشت 2018 - 15:33
للاسف دمر حياته و حياة زوجته و ابنه حديث الولادة
هناك بعض الناس لا يعرفون معنى الحوار لحل المشاكل حوارهم هو العنف.
لا يسعنا القول الا انا لله و انا اليه راجعون
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29
3 - abcd الأربعاء 15 غشت 2018 - 15:39
زاد سالاها هاد الحيوان المغاربة ناقصين مع ديك السمعة الواااعرة كاتزيد توعر رجع كلشي خاوفان من المغاربة القتل سهل من دخول المرحاض
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1
4 - youssef34 الأربعاء 15 غشت 2018 - 15:47
تبا لدولة هجرت أبناءها في جميع أنحاء العالم ليواجهوا مشاكل أخرى زيادة على المشاكل العادية، وحكومة لا تهتم لأمرهم حتى أصبح الكل مادي ...
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-1
5 - uohh الأربعاء 15 غشت 2018 - 15:52
تعازينا لعائلة الضحية .................
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