القضاء يؤجل محاكمة مستخدمة بشركة بوعشرين

هسبريس من الدار البيضاء

يعود ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم" المتابع على خلفية اتهامات أبرزها "الاتجار في البشر"، إلى الواجهة من جديد، بعد خفوته إثر العطلة القضائية.

وقد أرجأت المحكمة في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في قضية عفاف برناني، المستخدمة لدى توفيق بوعشرين، التي كانت النيابة العامة قد تابعتها بتهمة الإهانة بتقديم بلاغ كاذب.

وقررت الهيئة المكلفة بالملف تأجيل النظر بالمرحلة الاستئنافية في هذه القضية، التي تتابع فيها المصرحة بملف بوعشرين، إلى غاية يوم الـ26 من شهر شتنبر المقبل، قصد منح أعضاء الهيئة مهلة لإعداد الدفاع.

وسبق للمحكمة الابتدائية بعين السبع أن أدانت المستخدمة بالحبس لمدة ستة أشهر في الملف الذي تتابع فيه من لدن النيابة العامة بتهمة الإهانة بتقديم بلاغ كاذب، كما قضت بإلزامها بأداء غرامة مالية قدرها ألف درهم.

وجرت متابعة برناني من لدن النيابة العامة بعدما تقدمت المستخدمة بجريدة "أخبار اليوم" بشكاية في مواجهة ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تتهمه فيها بالتزوير أثناء الاستماع إليها.

وسبق للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أكد أن الضابط الذي استمع إليها تقدم بشكاية في مواجهتها، يتهمها بكونها أساءت إليه وإلى سمعة أسرته وسمعته بين زملائه في العمل، مضيفا أن شكايته تتضمن قرصا مدمجا يوثق لحظة الاستماع إليها.

وأضاف نجيم بنسامي، في ندوة صحافية: "بعد إصرارنا عليها، صرحت بأنها لم تدل بذلك، ليتم عرض القرص المدمج تظهر فيه وتقرأ محضر الاستماع إليها صفحة بصفحة، وبكون توفيق بوعشرين تحرش بها كذلك".

أمام هذا الأمر، صرحت بكونها أدلت بذلك لتخوفها، وعزت ذلك إلى أنها كانت متسرعة للوصول إلى منزلها، وبناء على ذلك، يضيف الوكيل العام، "تقرر متابعتها أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بجنحة الإهانة وبلاغ كاذب والقذف".