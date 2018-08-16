عامل مغربي يلقى مصرعه في ورش بناء بإسبانيا

متابعة من خالد ملوك

لقي عامل مغربي مصرعه في الحين وسط ورشة بناء، بعدما سقط من الطابق الثالث لعمارة في طور التشييد ببلدية بامبلونا، التابعة لمحافظة نابار شمال إسبانيا.

وانتقلت إلى مكان الواقعة دوريات للأمن المحلي وفرقتا الشرطة العلمية والقضائية قصد معاينة جثة الهالك، ومباشرة التحقيق بشأن حيثيات ما جرى امتثالا لأوامر قضائية.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية محلية بأن البناء المغربي فارق الحياة فورا، قبل وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى مركز للطب الشرعي من أجل إخضاع جثته لعملية تشريح، مشيرة في السياق ذاته إلى أن التحقيقات ستكون معقدة، خاصة في ظل تضارب التصريحات التي أدلى بها العديد من الشهود.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن المتوفى، البالغ من العمر 52 عاما، كان يقيم بمنطقة رينكون دي سوتو، موضحة أن زملاءه في العمل هم من قاموا بإشعار عناصر الشرطة التي قامت بتطويق مكان الواقعة وإغلاق المنافذ الطرقية المؤدية إليه.