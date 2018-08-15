صعق كهربائي ينهي حياة امرأة ستّينية في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لقيت امرأة ستينية حتفها، اليوم الأربعاء، بعد تعرّضها لصعقة كهربائية بمنزل العائلة بحي ميمونة غرب مدينة سطات، في ظروف لازالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن الضحية، التي تقطن في حي ميمونة بسطات، نقلت على وجه السرعة عبر سيارة إسعاف تابعة لمصلحة الوقاية المدنية بالمدينة نفسها، من أجل إنقاذها، إلا أنها توفيت في الطريق إلى المستشفى.

النيابة العامة المختصة بسطات، وبعد إشعارها بالحادث، أمرت بوضع جثة الهالكة بمستودع الأموات قصد التشريح الطبي، لفائدة البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية، لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.