غياب تذكرة سفر يقود شابا إلى الاعتقال بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

قرّر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، مساء الأربعاء، متابعة شابّ ينحدر من المدينة ذاتها في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي علي مومن بناحية سطات، في انتظار إحالته على جلسة يوم 28 غشت الجاري، بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون، وإهانة إطار تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية أثناء أداء مهامه، واستعمال العنف في حقه.

وتعود تفاصيل الحادث، حسب مصادر هسبريس، حين كان الشاب قادما على متن القطار من مدينة الدار البيضاء نحو سطات، وبعدما طلب منه مراقب التذاكر تذكرة السفر لم يدل بها، فتم تقديمه مع محضر المخالفة، بعد رفضه اقتناء تذكرة السفر، وعدم الإدلاء بأي بيانات شخصية تثبت هويته لتحرير المخالفة، وفق المسطرة الجاري بها العمل بمكتب السكك الحديدية.

وأضافت المصادر نفسها أن الشابّ ادّعى بأنه صحافي. وأمام هذا الوضع استدعت إدارة قطار سطات عناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، فاقتادته إلى مخفر الشرطة للاستماع إليه بخصوص النازلة، خاصة أن رئيس محطّة القطار كشف للشرطة حين الاستماع إليه بأنه تعرّض للاعتداء اللفظي والجسدي خضع بسببه للعلاج، معزّزا ذلك بشهادة طبية حدّدت مدة العجز في 24 يوما.

في المقابل بثّ الشاب، المتابع في حالة اعتقال، فيديو مباشرة بعد توقيفه من قبل مسؤولي القطار بأحد مرافق محطة القطار بسطات، على مواقع التواصل الاجتماعي، تتوفّر هسبريس على نسخة منه، يعترف فيه بارتكابه مخالفة عدم أداء تذكرة القطار.

واعتبر الشاب نفسه ضحية احتجاز واعتقال من قبل مستخدمي المحطة القطار بسطات، معلّلا ذلك بسوء معاملته ومنعه من مغادرة محطة القطار، في الوقت الذي كان بجانبه أحد المستخدمين بالمحطّة يطلب منه الإدلاء بهويته لتحرير المخالفة، أو انتظار حلول الشرطة للتحقّق من ذلك.