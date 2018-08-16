الوقاية المدنية تسيطر على حريق مقبرة بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

انتقلت عناصر تابعة للثكنة الإقليمية للوقاية المدنية بسطات إلى مقبرة توجد بين حي سيدي عبد الكريم المعروف بـ"دلاس" و"ديور الفاسي" شرق مدينة سطات، بعد اندلاع حريق بالمقبرة مساء الأربعاء.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الحريق، الذي لا تزال أسبابه مجهولة إلى حدود الآن، وتحقق في شأنه عناصر الضابطة القضائية، أتى على جزء من الغطاء النباتي للمقبرة، التي أغلقت في وجه الموتى منذ مدّة. وقد تمكّنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على النيران بعد أزيد من ساعتين.

وانتقل إلى مكان الحريق ممثل عن السلطات المحلية بسطات، وعناصر الضابطة القضائية، قامت بمعاينة النيران، وفتح بحث في الموضوع، لتحديد ظروف وملابسات الحريق.