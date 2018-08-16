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الرئيسية | حوادث | سيول جارفة تنهي حياة امرأة في ضواحي زاكورة

سيول جارفة تنهي حياة امرأة في ضواحي زاكورة

سيول جارفة تنهي حياة امرأة في ضواحي زاكورة
محمد آيت حساين
الخميس 16 غشت 2018 - 14:10

لقيت امرأة تبلغ من العمر 29 سنة، الليلة الماضية، مصرعها، بعد أن جرفتها سيول واد "غارت" بضواحي جماعة تغبالت إقليم زاكورة.

وأوضح مصدر محلي، في تصريح لهسبريس، أن عاصفة رعدية ضربت المنطقة سالفة الذكر مساء أمس الأربعاء أدت إلى فيضان وادي غارت بضواحي تغبالت؛ وهو ما تسبب في جرف المرأة التي تقطن بزاوية الفتح بجماعة الروحا، تاركة وراءها أربعة أبناء صغار.

وأضاف المصدر ذاته أن الأم حاولت عبور الواد في اتجاه الضفة الأخرى؛ غير أن السيول فاجأتها وجرفتها أمتارا عديدة.

وأشار مصدر هسبريس إلى أن عناصر من السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث، حيث جرى انتشال الجثة وتوجيهها إلى قسم الأموات بزاكورة، وفُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - معلق الخميس 16 غشت 2018 - 14:25
نريد ان نسمع خبرا واحدا مفرحا عن منطقة درعة تافيلالت الله يخد الحق من هته الدولة . كابن المنطقة و الله أريد فقط تغيير الجنسية
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7
2 - rami الخميس 16 غشت 2018 - 14:34
لو عترت بغلة في العراق لسىئلت عنها
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6
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