ساعة ممثل فرنسي تقود نادلا إلى الحبس بمراكش

هسبريس من مراكش

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، نادلا يعمل بأحد الفنادق الموجودة بممر النخيل بمراكش على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية جراء تورطه في عملية سرقة ساعة يدوية فاخرة ترجع ملكيتها إلى نجم سينمائي عالمي معروف.

المصالح الأمنية تمكنت، على إثر التحريات والأبحاث المكثفة التي باشرتها، من فك لغز جريمة السرقة المذكورة، حيث جرى تشخيص هوية الفاعل وحجز الساعة اليدوية لديه بعد إجراء تفتيش دقيق بمنزله، فيما سلّمت الساعة اليدوية إلى صاحب الحق فيها.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الساعة اليدوية الفاخرة تعود ملكيتها إلى الممثل الفرنسي ديديي جبريل زونكا الذي حل بمراكش صحبة رفيقته الكوميدية البلجيكية من أصل جزائري نوال مدني، من أجل حضور عيد ميلاد المغنية الأمريكية مادونا الشهيرة بلقب "ملكة البوب"، التي اختارت المدينة الحمراء للاحتفاء بعيد ميلادها الستين.