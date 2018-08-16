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كُتّاب وآراء
ساعة ممثل فرنسي تقود نادلا إلى الحبس بمراكش
أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، نادلا يعمل بأحد الفنادق الموجودة بممر النخيل بمراكش على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية جراء تورطه في عملية سرقة ساعة يدوية فاخرة ترجع ملكيتها إلى نجم سينمائي عالمي معروف.
المصالح الأمنية تمكنت، على إثر التحريات والأبحاث المكثفة التي باشرتها، من فك لغز جريمة السرقة المذكورة، حيث جرى تشخيص هوية الفاعل وحجز الساعة اليدوية لديه بعد إجراء تفتيش دقيق بمنزله، فيما سلّمت الساعة اليدوية إلى صاحب الحق فيها.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الساعة اليدوية الفاخرة تعود ملكيتها إلى الممثل الفرنسي ديديي جبريل زونكا الذي حل بمراكش صحبة رفيقته الكوميدية البلجيكية من أصل جزائري نوال مدني، من أجل حضور عيد ميلاد المغنية الأمريكية مادونا الشهيرة بلقب "ملكة البوب"، التي اختارت المدينة الحمراء للاحتفاء بعيد ميلادها الستين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ...الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
شوهتو بِنَا في ما حطيتو يديكم لي شاف الجوامع عامرة او قوة اللحي ينوي راسو في بلاد الأمان ولكن مع الأسف بلاد النفاق الله يستر والحمدلله مولانا يرحمنا بالصبيان والحيوان والفءة القليلة لي مؤمنة في القلب ماشي بالمظهر، الله اي عمر قلبنا بالله ويهدينا راه الدنيا فاءتة او دابا هاد الممتل أخذ فكرة تذكارية على المغرب وسوف يرويها لأصدقائه والله الى حشومة وعار راكم خربتو المغرب وسمعته من جميع النواحي ، الى مان ارهاب تا نطلبو الله ديما ما يكونش مغربي وفِي أغلبية الأحيان يكون او او او ، باطيتو الركورد الله يستر ، غلبتو حتى الشيطان . قهرتونا
السرقة بالدم الله يستر
فهم غرب ، ونحن عرب.. أرأيتم ؟
فقط النقطة .
وهم شعب يختار ، ونحن شعب يحتار ، نفس النقطة مجدداً !!
وهم تحالفوا ، والعرب تخالفوا عادت النقطة مرة أخرى .
هم وصلوا لمستوى الحصانة ، والعرب مازالوا في مستوى الحضانة وما زال العرب يعاني من النقطة
هم تعلموا بالأقلام
ونحن تعلمنا بالأفلام
وعادت النقطه مجددا .
حكمة اعجبتني ..
هناك من يجرحك باخلاقه وهناك من يحرجك باخلاقه الفرق النقطة والمعنى كبير.
السرقة, لان كل من ضاع و وجده الاخر فيسمى خطاءا رزقه, لكن الناس المتحضرون و المتخلقون لا ياخدون ما ضاع للاخر, حثى يرجع له صاحبه و يجده في مكانه, او ياخذونه الى مكان خاص بالوداءع المفقودة او الى مركز الشرطة او مركز الاستقبال في الفندق او المحطة او الحمام او الادارة.
الكذب, بسبب الجهل و الامية المتفشية و طريقة "خالف تعلم" للتعلم, بدل القراءة و التعلم و الاستفاذة منها!