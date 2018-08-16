24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. تقرير دولي: تنافسية اقتصاد المغرب "جامدة" والتعليم في أسفل الترتيب (5.00)

  2. تقاليد أعراس جماعة ألنيف (5.00)

  3. اتهام 300 "قس مفترس" بجرائم جنسية في أمريكا (5.00)

  4. احتجاج ضد استهداف الرحل للمحاصيل في سوس (5.00)

  5. سلطات مقريصات تعدم 30 كلبا ضالا بالرصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ساعة ممثل فرنسي تقود نادلا إلى الحبس بمراكش

ساعة ممثل فرنسي تقود نادلا إلى الحبس بمراكش

ساعة ممثل فرنسي تقود نادلا إلى الحبس بمراكش
هسبريس من مراكش
الخميس 16 غشت 2018 - 18:35

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، نادلا يعمل بأحد الفنادق الموجودة بممر النخيل بمراكش على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية جراء تورطه في عملية سرقة ساعة يدوية فاخرة ترجع ملكيتها إلى نجم سينمائي عالمي معروف.

المصالح الأمنية تمكنت، على إثر التحريات والأبحاث المكثفة التي باشرتها، من فك لغز جريمة السرقة المذكورة، حيث جرى تشخيص هوية الفاعل وحجز الساعة اليدوية لديه بعد إجراء تفتيش دقيق بمنزله، فيما سلّمت الساعة اليدوية إلى صاحب الحق فيها.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الساعة اليدوية الفاخرة تعود ملكيتها إلى الممثل الفرنسي ديديي جبريل زونكا الذي حل بمراكش صحبة رفيقته الكوميدية البلجيكية من أصل جزائري نوال مدني، من أجل حضور عيد ميلاد المغنية الأمريكية مادونا الشهيرة بلقب "ملكة البوب"، التي اختارت المدينة الحمراء للاحتفاء بعيد ميلادها الستين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - sadraoui الخميس 16 غشت 2018 - 18:53
السؤال هو هل سيتعامل الامن المغربي بنفس الطريقة اذا ما تمت سرقت مواطن مغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - غيور الخميس 16 غشت 2018 - 18:54
وحدين يضربوا تمارة باش يوريو على الاقل الوجه الجميل للمغرب الى بقى ليه شي وجه. واحد صعلوك يجي يهدم كلشي في رمشة عين. خلال الايام الماضية برناج اجنبي يحدر الاجانب من السرقة و حوادث السير القاتلة في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - bizarre الخميس 16 غشت 2018 - 18:56
Je demande a mes compatriotes qui est ce qui nous arrive?sommes nous entrain de salir notre honneur?nous sommes devenus la risee du monde.que de tres mauvaises nouvelles.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - لا شيء الخميس 16 غشت 2018 - 19:02
زعما النزاهۃ بان ليكوم غير هاد النادل . نعم ما خصوش يسرق ولاكن السوءال المطروح ما دافع السرقۃ . عملو نفس الشيء مع لي سارقين الثروات ديال بلادنا ولي هما لي كانو السبب لهاد الشاب باش يسرق وسبب الفقر لي حنا فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - الوجدي01 الخميس 16 غشت 2018 - 19:05
ديما كيجيبوا الشوهة هاد الناس ...علاش لان موضوع باك صاحبي هي التي تجلب لنا المشاكل ...هذا الشخص ليس مهني لم يدرس الفندقة ..تم توظيفها عن طريق باك صاحبي ....لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ...الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - عبدالله الخميس 16 غشت 2018 - 19:06
قلناها ليكمراه المسوولين ديالنا مغاربة من الشعب او ما جابوهاش من الخلا ما يفعلون ، انها أغلبية العقلية المغربية من غير لي شاف فيه مولانا او عمر قلبه بيه لان الشبعة في القلب ماشي في الجيب او جوع القلب واخا تعطيه مال قارون ما يشبعش.
شوهتو بِنَا في ما حطيتو يديكم لي شاف الجوامع عامرة او قوة اللحي ينوي راسو في بلاد الأمان ولكن مع الأسف بلاد النفاق الله يستر والحمدلله مولانا يرحمنا بالصبيان والحيوان والفءة القليلة لي مؤمنة في القلب ماشي بالمظهر، الله اي عمر قلبنا بالله ويهدينا راه الدنيا فاءتة او دابا هاد الممتل أخذ فكرة تذكارية على المغرب وسوف يرويها لأصدقائه والله الى حشومة وعار راكم خربتو المغرب وسمعته من جميع النواحي ، الى مان ارهاب تا نطلبو الله ديما ما يكونش مغربي وفِي أغلبية الأحيان يكون او او او ، باطيتو الركورد الله يستر ، غلبتو حتى الشيطان . قهرتونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - أبوياسر الخميس 16 غشت 2018 - 19:08
التقديم أمام محكمة الإستئناف من أجل سرقة. أتسائل هل خطورة الجرم المرتكب تصل إلى حد التقديم أمام المحكمة المذكورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - نبيل الخميس 16 غشت 2018 - 19:09
العروسة زينا و زادها زين الحمٌام
السرقة بالدم الله يستر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - مغربي صريح الخميس 16 غشت 2018 - 19:13
هؤلاء الذين نجحوا في اكتشاف سر اختفاء ساعة الممثل لم يعيرون أدنى اهتمام عندما سرقت دراجتي وهي كل ما أملك وتعاملوا مع الأمر ببرود ولم يقوموا ولو بتحر بسيط أعتقد جازما أنها شكاية لازمت مكتب الشرطة وكأنني لست مواطنا وكأنني لاجىء من الصومال هذه الثنائية في التعاطي تجعل الإنسان يشعر أننا في دولة باك صاحبي وأننا مجرد قمامة مواطنين درجة عاشرة بل قد نكون غير منصفين أصلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - مواطن الخميس 16 غشت 2018 - 19:15
النادل "سرق" ساعة لاجنبي فسمي مجرما شريرا يستحق اشد العقوبات اما الذين يسرقون الملايير من المال العام يبقون في مناصبهم و لا يحاسبون حلل و ناقش....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - Observateur الخميس 16 غشت 2018 - 19:16
الفرق بين العرب والغرب هو فقط النقطة ؟
فهم غرب ، ونحن عرب.. أرأيتم ؟
فقط النقطة .
وهم شعب يختار ، ونحن شعب يحتار ، نفس النقطة مجدداً !!
وهم تحالفوا ، والعرب تخالفوا عادت النقطة مرة أخرى .
هم وصلوا لمستوى الحصانة ، والعرب مازالوا في مستوى الحضانة وما زال العرب يعاني من النقطة
هم تعلموا بالأقلام
ونحن تعلمنا بالأفلام
وعادت النقطه مجددا .
حكمة اعجبتني ..
هناك من يجرحك باخلاقه وهناك من يحرجك باخلاقه الفرق النقطة والمعنى كبير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - ر - ا زاوية الشيخ الخميس 16 غشت 2018 - 19:17
ندمتوهوم دبا هاد غادي يحساب ليه المغرب كامل شفارة وهمجين....لﻷسف الشديد هاته أمثلة تشوهنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مهندس الخميس 16 غشت 2018 - 19:21
ماذا لو سُرِقت ساعتي أو هاتفي .. هل سيتعامل معي الأمن بنفس الطريقة ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - انسان الخميس 16 غشت 2018 - 19:33
يا للعجب في هذه الدنيا لو كان مواطن عادي. لما إسترجع حقه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - Yahya الخميس 16 غشت 2018 - 19:35
الشوهة! المغاربة معروفين بالسرقة و الكذب, الا من رحم ربي.
السرقة, لان كل من ضاع و وجده الاخر فيسمى خطاءا رزقه, لكن الناس المتحضرون و المتخلقون لا ياخدون ما ضاع للاخر, حثى يرجع له صاحبه و يجده في مكانه, او ياخذونه الى مكان خاص بالوداءع المفقودة او الى مركز الشرطة او مركز الاستقبال في الفندق او المحطة او الحمام او الادارة.
الكذب, بسبب الجهل و الامية المتفشية و طريقة "خالف تعلم" للتعلم, بدل القراءة و التعلم و الاستفاذة منها!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.