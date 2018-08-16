درك أيت اورير يحقق في سرقة مدرسة ابتدائية

إبراهيم مغراوي

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بمدينة أيت اورير، بإقليم الحوز، اليوم الخميس، تحقيقا أوليا في تعرض مدرسة "أيت منصور" الابتدائية لعملية سرقة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن اللصوص سرقوا مجموعة من الأبواب والدفاتر وبعض الأثاث والإكسسوارات الخاصة بالمدرسة، وأدوات تستخدم في الصيانة.

وحسب المصادر نفسها فإن العملية تمت في وقت مبكر من اليوم، مضيفة أن مرتكبي السرقة استغلوا غياب حارس المدرسة ونقص الإنارة حولها.

يذكر أن عناصر الدرك قامت بحملة تمشيطة بالمنطقة لمحاولة الإيقاع بأي متورط في العملية.