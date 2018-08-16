انهيار ثلاثة منازل طينية ضواحي إقليم زاكورة

هسبريس من زاكورة

خلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت بإقليم زاكورة انهيار ثلاثة منازل طينية بدوار تكنيت، الواقع بجماعة بورزوال، مع انجراف تربة العشرات من الحقول الفلاحية؛ في حين لم تسجيل أي خسائر بشرية.

مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، من مكان الواقعة، ذكرت أن انهيار المنازل الطينية الثلاثة خلف حالة من الهلع في نفوس سكان المنازل المجاورة، خصوصا أن المنطقة عرفت تساقطات مطرية غير مسبوقة، صاحبتها رياح قوية.