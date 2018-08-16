حريق يأتي على "براريك" سوق أسبوعي بشيشاوة

إبراهيم مغراوي

شب حريق بالسوق الأسبوعي بشيشاوة، اليوم الخميس، حيث أتت ألسنة اللهب على عدد من "البراريك" التي يستعملها التجار كمحلات مؤقتة لبيع سلعهم، دون أن تخلف خسائر بشرية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحريق خلف ذعرا في صفوف زوار السوق والتجار، خوفا من امتداد النيران إلى جنبات المرفق التجاري، مضيفة أن أسبابه "تظل غامضة".

وعرفت المنطقة استنفارا أمنيا؛ كما حضرت عناصر الوقاية المدنية التي بذلت مجهودا كبيرا لإخماد النيران، التي تجهل إلى حد الساعة أسباب نشوبها.

ويعتبر هذا الحريق الثاني من نوعه بالمكان نفسه في ظرف ثلاثة أسابيع، وفتحت عناصر الأمن الوطني تحقيقا أوليا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاعه.

يذكر أن حريقا مشابها عرفه السوق الأسبوعي بمركز جماعة سيدي المختار، أمس الأربعاء، استنفر التجار وعددا من شباب المنطقة لإخماده.

كما يشار إلى أن هذه الحرائق تثير مخاوف التجار والسكان المجاورين لهذين المرفقين العموميين من امتدادها إلى المحلات التجارية بالواجهة الأمامية، حيث تنتشر تجارة المتلاشيات.