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الرئيسية | حوادث | الأمن الوطني يفك لغز جريمة قتل في بني مكادة

الأمن الوطني يفك لغز جريمة قتل في بني مكادة

الأمن الوطني يفك لغز جريمة قتل في بني مكادة
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 غشت 2018 - 11:05

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، اليوم الجمعة، من توقيف مستخدم أمن خاص، يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد وفق ما كشفته المديرية العامة للأمن الوطني.

بلاغ للمديرية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ذكر أن "مصالح الأمن كانت قد عاينت جثة شخص، يبلغ من العمر 27 سنة، يعمل بمجال الأمن الخاص أيضا، عثر عليها مقيدة داخل كيس بلاستيكي بالسكن الذي يتقاسمه مع المشتبه فيه، بحي بنكيران".

قادت التحريات والأبحاث الميدانية إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، وثم توقيفه بمقر عمله وفق المصدر نفسه، حيث وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار انتهاء البحث القضائي الجاري في حقه.

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