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كُتّاب وآراء
مصرع سائق دراجة في حادث بقلعة السراغنة
لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادثة سير وقعت على مستوى دوار اولاد يخلف بالجماعة القروية الشعراء، بتراب إقليم قلعة السراغنة.
عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى مكان الواقعة فتحت تحقيقا أوليا تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة.
وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن اصطدام دراجة نارية بسيارة خفيفة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، ما تسبب في مصرع سائق الدراجة النارية على الفور.
وأضافت المصادر نفسها أن جثة الهالك نقلت إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، قبل تسليمها إلى أقاربه، بعد إنجاز الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.