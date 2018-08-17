مصرع أربعيني في حادثة سير بإقليم شيشاوة

إبراهيم مغراوي

لفظ شخص في عقده الخامس أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة، في حادثة انقلاب دراجة ثلاثية العجلات وقعت بالطريق الرابطة بين مركز جماعة امزوضة ودوار التوريت، بإقليم شيشاوة.

وفور إخطارها انتقلت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي مجاط، والسلطة المحلية، إلى مكان الحادثة، لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق والوقوف على ملابساتها وظروفها ولتحديد المسؤوليات.

وخلفت حادثة انقلاب الدراجة ثلاثية العجلات إصابة شخصين كانا على متنها بجروح متفاوتة الخطورة، حسب مصادر هسبريس.

وأوردت المصادر ذاتها أن الهالك، وهو أب لأربعة أطفال، وافته المنية بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة، بسبب نزيف داخلي.

ووضعت جثة الضحية بالمستودع البلدي للأموات بمدينة شيشاوة، في انتظار تسليمها للعائلة، بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الدفن.